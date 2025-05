Regionali, Forza Italia presenta i candidati: “Puntiamo a vincere in Toscana”

Grosseto. Luca Agresti, Priscilla Schiano, Riccardo Ciaffarafà e Anna Rita Borelli.

Sono questi i candidati che Forza Italia presenterà per la provincia di Grosseto alle prossime elezioni regionali. Una rosa di nomi pensata per rappresentare al meglio il territorio grossetano e le sue esigenze, prestando massima attenzione all’aspetto della competenza.

La presentazione delle candidature si è tenuta questo pomeriggio, venerdì 23 maggio, nella sede di Forza Italia in via Giacomo Matteotti, 8, a Grosseto.

“In Toscana c’è ancora molta confusione sulla data delle elezioni regionali – sottolinea Roberto Berardi, coordinatore provinciale di Forza Italia e vice coordinatore regionale -, ma da Grosseto parte una certezza: Forza Italia c’è, siamo un faro per l’Italia e per l’Europa, una forza su cui contare. Il nostro principale obiettivo sarà quello di far tornare a votare chi è rimasto deluso dalla politica”.

“Questa mattina, allo stadio di Grosseto abbiamo ricordato Giovanni Falcone e altre figure assassinate dalla mafia – dichiara Deborah Bergamini, deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia -. Sono stati eroi di uno modello di Stato che noi vogliamo replicare. La diffusa disaffezione al voto riguarda tutto l’occidente e va contrastata. Vogliamo rendere di nuovo attrattiva la politica. Per questo motivo, faremo una campagna elettorale onesta, seria, partecipata, di ascolto, in cui metteremo in campo i nostri uomini e le nostre donne migliori. Governiamo il Paese con una coalizione di centrodestra forte e unita, con un Premier capace. Adesso, ci candidiamo a governare anche la Toscana perchè vogliamo continuare l’azione amministrativa portata avanti in Italia e in Europa. Forza Italia mette in campo anche le sue prime linee perchè vogliamo vincere in Toscana. Il berlusconismo è una categoria politica che presta la migliore società civile alla politica e vogliamo proseguire su questa strada. Faremo una campagna elettorale a tappeto in tutta la Toscana”.

I candidati

Il primo candidato alle elezioni regionali toscane è Luca Agresti, assessore alla cultura e all’Università del Comune di Grosseto. Classe 1975, laureato in Scienze politiche, impiegato di Banca Tema, responsabile della formazione per Forza Italia e già vicesindaco di Grosseto della scorsa consiliatura, è divenuto per la prima volta consigliere comunale nel 1997, dedicato larga parte della sua vita alla politica e all’amministrazione locale.

“Ringrazio il partito perchè da tanti mesi siamo ripartiti per dare nuova linfa a Forza Italia – spiega Agresti –. Ringrazio tutti i nostri candidati, ci aspetta una sfida difficile, anche perché le elezioni regionali sono la tornata elettorale in cui si registra sempre l’affluenza più bassa. La campagna elettorale per le regionali merita tempo per spiegare il nostro programma e ascoltare le esigenze dei cittadini. Ringrazio Deborah Bergamini per essersi messa in gioco. Ci confronteremo su ogni tema con impegno e sono certo che otterremo un grandissimo risultato non solo a Grosseto, ma in tutta la Toscana. Forza Italia è un partito contemporaneo, che sa dare risposte alle esigenze dei cittadini. Mi sono sempre candidato per le elezioni amministrative di Grosseto, a partire dal 1997, quando avevo 22 anni, e adesso ho deciso di candidarmi per la prima volta alle regionali per contribuire a dare un’alternanza alla Toscana e per far crescere il nostro partito”.

Il secondo nome è quello di Priscilla Schiano, attuale consigliere comunale ed ex vicesindaco e assessore con delega al bilancio, al sociale e alla sanità di Monte Argentario. Classe 1972, laureata in Scienze politiche e oggi esercita la professione di commercialista, è stata per cinque anni consigliere provinciale di Grosseto.

“Per me la politica è una missione, non è una promessa – sottolinea Schiano –. Sono stata per dieci anni al governo del Comune di Monte Argentario e da sette all’opposizione. Faremo una campagna elettorale tesa a cambiare la Toscana e ad affrontare con dedizione le criticità: il lavoro per i giovani, la sanità, e le infrastrutture. Mi metto a disposizione con onestà, impegno e dedizione: sono onorata di rappresentare Forza Italia.

Riccardo Ciaffarafà nasce nel 1980, si laurea in Scienze politiche e diventa consulente finanziario. Ha dedicato larga parte della sua vita alla zona del Monte Amiata, da cui trae le sue origini. È stato più volte consigliere comunale e della comunità montana, mentre dal 2015 è divenuto responsabile per Forza Italia dell’Amiata.

“Ringrazio il partito per la fiducia che ha riposto in me – sottolinea Ciaffarafà -. La provincia di Grosseto è molto ampia, ma Forza Italia ha sempre avuto molta attenzione per le peculiarità del nostro territorio e della Toscana. Mi auguro che queste elezioni regionali portino una ventata di democrazia perchè in Toscana il centrosinistra ha creato di sistemi di potere incancreniti da anni. Mi sono candidato per vincere, Forza Italia è un partito liberale e democratico, che può offrire un’alternativa alla Toscana”.

Chiude la rosa dei nomi la follonichese Anna Rita Borelli. Classe 1953 e laureata in Lettere classiche all’Università di Firenze, Borelli è stata prima docente e poi dirigente scolastica dell’Istituto agrario “Leopoldo II di Lorena”, del liceo “Pietro Aldi” di Grosseto e dell’Isis di Follonica.

“Non ho mai partecipato attivamente alla vita politica – dichiara Borelli –, anche se mi sono candidata con Forza Italia alle ultime elezioni amministrative di Follonica. La vita di un partito è gratificante. Il mio lavoro mi ha portato a rapportarmi con i giovani. Le nuove generazioni sono trascurate e devono essere indirizzate, hanno bisogno di modelli offerti dagli adulti. Ho amministrato fondi pubblici e risorse umane, sono convinta che l’alternanza sia il sale della democrazia. Dobbiamo interrompere l’egemonia della sinistra in Toscana”