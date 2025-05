Bretella di via Giordania: aggiudicati i lavori per collegare le due zone artigianali

Grosseto. È stato firmato ieri il contratto tra Unicoop Tirreno e la ditta Vichi Angelo Srl per i lavori di realizzazione della viabilità di raccordo tra via Giordania e la rotatoria di intersezione tra le vie Senegal e Germania a Grosseto.

L’importo dei lavori è pari a oltre 458mila euro. Il crono programma dell’impresa aggiudicataria prevede la presa in carico dell’area il 3 giugno e la fine lavori per il 27 gennaio 2026. Questa mattina le parti coinvolte si sono incontrate in Municipio, nell’ufficio del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Una bretella – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – tanto attesa quanto utile: quest’infrastruttura sarà preziosa per scaricare il traffico veicolare in direzione della zona artigianale. Siamo soddisfatti di portare a compimento l’ennesimo percorso che modifica in meglio il volto del capoluogo e rende un servizio non solo alle imprese che insistono sul territorio, ma anche ai tanti cittadini che frequentano la zona e che potranno giovare di una viabilità finalmente adeguata”.

I lavori derivano da un atto integrativo alla convenzione per l’assunzione di tutti gli oneri dovuti connessi e conseguenti alla realizzazione delle opere e acquisizione al patrimonio comunale delle aree di cui alle infrastrutture di urbanizzazione già completate.

“Con questa pera – spiega Alessandro Batistoni, direttore del Patrimonio immobiliare di Unicoop Tirreno – si va ad arricchire l’accessibilità dell’intero centro commerciale Maremà, che riteniamo rappresenti un’importante realtà per i soci Unicoop Tirreno e l’intera collettività”.

Soddisfatto anche Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto: “La bretella di collegamento delle due aree artigianali è sicuramente un tassello utile per risolvere le problematiche di viabilità delle aree artigianali di Grosseto, come la nostra associazione sostiene da tempo. Si tratta di un primo passo importante, frutto anche degli studi e delle proposte presentate da Cna Grosseto che hanno dato il via a un confronto costruttivo con l’amministrazione comunale, con il sindaco e l’assessore competente. La Cna ha una visione molto più ampia e quindi non mancheremo, nei prossimi mesi, di proporre ulteriori soluzioni, per cercare di risolvere in maniera definitiva la questione della viabilità e del congestionamento del traffico che si verifica in alcune fasce orarie: tutto questo a beneficio non solo delle imprese che hanno sede nelle aree, ma anche dei tanti cittadini che le frequentano per la fruizione dei servizi”.

L’intervento edificatorio è ovviamente previsto dal Piano attuativo, polo integrato servizi (Pis) approvato con delibera del Consiglio comunale e dalla seguente relativa convenzione stipulata.