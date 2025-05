Al via “I luoghi del tempo”: tutto esaurito per Gioele Dix e Casadilego

Grosseto. Tutto pronto per la prima giornata de “I luoghi del tempo“, iniziativa che, da 14 anni, abbraccia la Maremma toscana e il suggestivo territorio delle Colline Metallifere, portando il pubblico alla scoperta di un territorio che ha ancora molto da offrire, anche in contesti meno conosciuti e battuti dal turismo e dalla cultura di massa.

Il festival, giunto nel 2025 alla quindicesima edizione, è diventato negli anni un fenomeno identitario, una modalità di narrazione di un territorio dall’importante valore storico e paesaggistico e delle sue comunità di riferimento.

Il programma del 2025 inizierà sabato 24 maggio (già tutto esaurito), alle 18, a piazza della Madonna a Montemassi con il celebre attore Gioele Dix che presenterà, con una passeggiata letteraria per il borgo, il suo libro “La Bibbia ha (quasi) sempre ragione“; insieme a lui saranno presenti Marcello Pagliai e il giornalista e caposervizio de La Nazione, Luca Mantiglioni, il quale modererà l’incontro.

Attore, drammaturgo, doppiatore e regista teatrale, Gioele Dix ha mosso i primi passi nel teatro alla fine degli anni ’70; ha lavorato con Gabriele Salvatores, Antonio Salines, Franco Parenti. Deciso a intraprendere la carriera di solista comico, si esibisce negli storici cabaret milanesi e negli anni ’90 si afferma come attore ed autore di teatro. Firma la regia di vari spettacoli per Oblivion, Maurizio Lastrico, Enzo Iacchetti-Giobbe Covatta e Paolo Hendel. Dal 2007 entra come comico nel cast di Zelig. Il suo ultimo libro si intitola “La Bibbia ha (quasi) sempre ragione”: frammenti, spunti, riflessioni raccolti in questi anni su personaggi e avvenimenti sparsi nel grande oceano biblico.

Alle 19.15, seguirà il concerto di Casadilego, al secolo Elisa Coclite: polistrumentista e interprete con formazione musicale classica, ha incantato giudici e pubblico della 14° edizione di X-Factor Italia. Ha duettato con Ed Sheeran e si è esibita in apertura dei concerti di Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Ben Harper, Asaf Avidan. Ha sperimentato il linguaggio cinematografico come protagonista nel film di Fabio Mollo, “My Soul Summer”, ed è stata scelta da Valter Malosti come co-protagonista della versione italiana di “Lazarus”, opera rock di David Bowie, al fianco di Manuel Agnelli e Michela Lucenti.

Il programma si chiuderà alle 20.00, come da tradizione del festival, con il consueto aperitivo offerto in collaborazione con le aziende del territorio; nello specifico: Rocca di Montemassi e Azienda agricola La Maremmana.

“I luoghi del tempo” continuerà, dal 25 maggio, con altre sei giornate di spettacolo e incontri, per chiudersi il 13 giugno, conservando la filosofia del progetto nel desiderio di unire le arti dello spettacolo e la letteratura con la valorizzazione del territorio in ogni suo aspetto. Il festival fa della partecipazione attiva e diffusa un valore aggiunto e che guarda al dialogo tra le generazioni di artisti come un momento di arricchimento e di crescita; saranno infatti molteplici e diversi tra loro gli artisti che animeranno il ricco cartellone della manifestazione; alcuni nomi noti come Gioele Dix, Franco Cardini, Stefano Mancuso, Gino Castaldo, Alessandro Benvenuti, Fabio Genovesi, Edoardo Albinati insieme a Stefano Citati; musicisti affermati come Gianni Maroccolo, Andrea Chimenti, Fink, Roberto Angelini e Pier Cortese, giovani talenti riconosciuti a livello nazionale come Casadilego, Naomi Berrill, Gnut e la musica antica di Ars Regia.

Da segnalare con particolare attenzione, il ricordo che il festival dedicherà, quest’anno, a Pietro Citati con la giornata “Pietro Citati e la Maremma” (13 giugno) organizzata a Roccamare in collaborazione con il Gabinetto Vieusseux di Firenze, che ha raccolto la biblioteca, alcuni manoscritti e oggetti personali dello scrittore e critico letterario. Saranno presenti Edoardo Albinati e Stefano Citati, accompagnati dalla direttrice della biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, Patrizia Guidi, e Michele Rossi, direttore del Gabinetto G.P. Vieusseux. Seguirà l’incontro musicale tra Gianni Maroccolo e Andrea Chimenti.

Confermata anche quest’anno la preziosa presenza del Bibliobus, rifornito dalla Biblioteca Chelliana di Grosseto e ripreso dall’idea di Biancardi, grazie al sostegno della rete Grobac; un fondamentale elemento di promozione della lettura, ma anche della rete delle biblioteche della Maremma che porterà di tappa in tappa nuove letture e nuovi stimoli culturali.

“I luoghi del tempo” è organizzato da associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere, dei comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; main sponsor Conad.

I luoghi

Il festival si caratterizza ogni anno per la sua grande capacità di portare il pubblico alla scoperta di luoghi spesso mai visitati, stimolando quindi un virtuoso meccanismo di promozione territoriale diffuso e sostenibile.

Nel 2025 il festival toccherà la Rocca di Montemassi, il borgo di Giuncarico, l’Oasi Wwf della Giannella, l’area archeologica di Casenovole a Civitella Paganico, la pineta di Roccamare.

“I luoghi del tempo e la Redazione Giovani

Il progetto ha come obiettivo il coinvolgimento di giovani della provincia di Grosseto nella realizzazione e nella partecipazione ad eventi culturali, in particolare rassegne e festival di cinema, teatro, musica ed incontri letterari. Il gruppo di giovani coadiuverà l’organizzazione e la promozione del festival “I luoghi del tempo” anche attraverso l’uso dei linguaggi e degli strumenti più contemporanei e adeguati a un pubblico giovane, compresi i più importanti social network.

La Redazione Giovani è un progetto di coinvolgimento e formazione di ragazzi delle scuole superiori della Provincia di Grosseto per l’inserimento nel mondo dell’organizzazione dello spettacolo dal vivo e della comunicazione.

Pacchetti turistici

Dal 2021 “I luoghi del tempo”, insieme a VisitMaremma by Travel Today – Tour Operator ufficiale del Parco delle Colline Metallifere, offre una proposta che coniuga cultura e turismo, proponendo un’interessante scelta di pacchetti turistici. Prezzi e dettagli su www.visitmaremma.net

