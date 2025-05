Il Comune abbatte le barriere architettoniche nella frazione: investiti 35mila euro

Grosseto. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto di marciapiede di via Senese Nord, a Batignano, e per il ripristino del muro di contenimento a sostegno della scarpata.

L’intervento, per un importo complessivo di circa 35mila euro, ha l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la sicurezza degli spazi pubblici, in particolare per le persone con disabilità e per tutti coloro che ogni giorno utilizzano quel tratto viario e l’adiacente area di sosta. Il progetto prevede infatti anche il pieno recupero del parcheggio, oggi parzialmente inutilizzabile a causa dei cedimenti del muro di contenimento, che sarà completamente ricostruito e messo in sicurezza.

“Con questo intervento torniamo a investire su una frazione importante del nostro territorio – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – per garantire maggiore sicurezza, accessibilità e decoro urbano. Non si tratta soltanto di abbattere le barriere architettoniche: ripristiniamo anche l’intera funzionalità del parcheggio, che tornerà pienamente fruibile da residenti e visitatori. È un segnale concreto di attenzione e vicinanza alle comunità locali, in linea con la nostra visione di città diffusa, inclusiva e attenta ai bisogni reali di tutti i cittadini”.