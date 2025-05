Campus estivi per bambini: ecco il bando del Comune dedicato a imprese e associazioni

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica ha provveduto a pubblicare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti estivi rivolti a bambini e ragazzi da 1 a 14 anni.

L’amministrazione invita gli operatori del settore (imprese, cooperative, associazioni sociali, culturali o sportive ecc.), interessati a realizzare progetti estivi (campus) consistenti in attività ricreative, educative e sportive e destinate a bambini e ragazzi sopraindicati, a procedere all’inoltro delle proposte, che il Comune si impegna a valutare e supportare.

Le attività estive oggetto del bando saranno da svolgersi nel corso dei mesi di giugno, luglio e agosto 2025.

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata al Comune (destinatario l’ufficio dei servizi socio educativi) e pervenire via Pec (all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it) entro la data del 3 giugno 2025, compilando in tutte le sue parti e sottoscrivendo la scheda appositamente predisposta che è strutturata in modo da contenere le informazioni minime relative alla progettualità.

L’avviso pubblico e la manifestazione di interesse sono consultabili al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Atti-normativi/Avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-per-la-realizzazione-di-progetti-estivi-per-bambini-e-ragazzi-da-1-a-14-anni2