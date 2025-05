Il Museo di storia naturale celebra la Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

Grosseto. Venerdì 23 maggio, al Museo di storia naturale della Maremma, si svolgerà la Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita dalla legge 194 del 2015. Ogni anno, nella seconda metà di maggio, questa ricorrenza richiama l’attenzione sul valore culturale, gastronomico e turistico della biodiversità agroalimentare, promuovendo la riscoperta di antichi sapori e il sostegno ai prodotti tipici locali.

Il programma

L’edizione 2025 si terrà dalle 10.00 alle 13.00 e prevede un ricco programma di interventi. Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale, aprirà i lavori con una riflessione sul ruolo e sull’importanza della biodiversità. Donatella Ciofani illustrerà il sistema della Regione Toscana per la protezione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Maria Rubino presenterà l’esperienza della Comunità del cibo della Maremma nella tutela delle varietà locali. Lorenzo Moncini descriverà le attività di conservazione della biodiversità agroambientale svolte dal Centro ricerche Crisba dell’Isis “Leopoldo II di Lorena”. Donatella Guerrieri racconterà l’impegno dell’Isis “Leopoldo II di Lorena” nella conservazione del cece rugoso di Maremma. Paola Corridori condividerà le esperienze e i progetti della Comunità del cibo Amiata a favore della biodiversità agroalimentare.

A coordinare l’evento sarà Alessandro Cardarelli, di Ccibo Maremma-Aps.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione significativa per valorizzare le pratiche di tutela e promozione della biodiversità come bene comune e risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio.