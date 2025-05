Maltempo: allerta meteo di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico

Grosseto. Ancora in transito la perturbazione che sta interessando la Toscana, con piogge e temporali fino alla sera di oggi, martedì, e modesta instabilità prevista per domani.

Le precipitazioni, sotto forma anche di temporali di forte intensità, su Arcipelago e costa (in particolare centrale e settentrionale) si sposteranno in serata alle zone interne e al resto della regione. Domani, mercoledì, possibilità di residui temporali nottetempo, in particolare sulle zone meridionali, e di occasionali e brevi temporali pomeridiani sulle zone interne.

La Sala operativa regionale della protezione civile ha pertanto esteso il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la regione fino alla mezzanotte di oggi.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo