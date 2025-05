Prevenzione cardiovascolare, controlli gratuiti con l’elettrocardiogramma: come prenotare

Grosseto. Anche l’Asl Toscana Sud Est aderisce all’Open Day dedicato alla prevenzione cardiovascolare promosso dalla Fondazione Onda Ets per la giornata del 27 maggio.

Saranno offerti servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite specialistiche, esami strumentali, colloqui, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, reumatologia.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo con un notevole impatto anche in termini di morbosità e disabilità. Secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) tali patologie sono responsabili del 31 per cento dei decessi annui e il tasso di mortalità legato a questi disturbi è in aumento, con una stima di 23,3 milioni di morti previste entro il 2030.

I servizi offerti dalle strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno consultabili a partire dal 15 maggio sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”.

È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e i relativi servizi offerti.

Bollino rosa

Il 27 maggio prevenzione cardiovascolare.

Seduta di elettrocardiogramma per le donne in pre-menopausa all’ospedale Misericordia di Grosseto (40-55 anni), con consegna di referto, in caso di riscontro di alterazioni patologiche verrà eseguito ecocuore.

Per appuntamenti chiamare il numero 0564483284 nei giorni 16/05 e 17/05 dalle 8,30-12,30. Verranno effettuate circa 25 prestazioni Ecg.