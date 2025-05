Notte europea dei musei, visite guidate gratuite nelle strutture maremmane: il programma

Grosseto. Sabato 17 maggio arriva la Notte europea dei musei nei parchi archeologici della Maremma.

Un’occasione unica per scoprire le meraviglie archeologiche della Maremma al calar del sole al costo simbolico di 1,00 euro, con visite guidate gratuite speciali.

Il programma

Al Museo e parco archeologico di Cosa, apertura straordinaria dalle 18.30 alle 21.30 e visita guidata gratuita a cura del personale del Mic dalle 18.45 alle 20.15.

Per informazioni, contattare il numero 0564.881421 o scrivere all’indirizzo e-mail drm-tos.museocosa@cultura.gov.it.

Prezzo speciale del biglietto al costo di 1,00 euro.

Al Parco archeologico di Roselle entrata straordinaria dalle 19.15 alle 20.15 e visita guidata gratuita a cura del personale del Mic dalle 20.30.

Prezzo speciale del biglietto al costo di 1,00 euro.

Al Museo archeologico di Vetulonia la Notte europea dei musei vuole essere un’occasione di festa per l’intero borgo e per questo evento straordinario il museo prolungherà la sua apertura rimanendo aperto ininterrottamente dalle 10 alle 24 con ingresso gratuito.

I festeggiamenti avranno inizio dal pomeriggio con la partecipazione a tante iniziative, anch’esse gratuite. Alle 18 “Miti, dei ed eroi della Vetulonia etrusca”, a spasso nelle sale del museo con il direttore e le archeologhe per ascoltare i racconti nascosti dietro i vetri dell’esposizione; alle 19 la mostra pop-up “Le case e le cose dei ricchi. I materiali del costruire, dell’arredare e del vivere quotidiano nella città etrusco-romana”; alle 20 cena libera in paese con i ristoranti “La terrazza degli Etruschi” e “La vecchia Cantina”, che offrono menù speciali a tema; alle 21:30 musica dal vivo con il duo ELLEalQuadrato di Luca Armellini e Laura Capecchi, per un tuffo negli anni Settanta e Ottanta.

Domenica 18 maggio torna in museo la rassegna “Primavera letteraria al MuVet”.

In questo terzo appuntamento, alle 17, Luciana Pericci presenta il suo libro “Gocce di luna”, edito nel 2022 da YoucanPrint.

Nata a Roccastrada, Luciana Pericci ha subito la perdita della vista a causa di una malattia: la sua intera esistenza si è dunque trasformata radicalmente ma, con straordinaria forza d’animo e determinazione, Luciana è riuscita a creare la propria realtà, vitale ed impegnata. Il suo libro costituisce il racconto prezioso e insieme la coraggiosa testimonianza di questa esperienza difficile ed esemplare al tempo stesso.

Anna, la protagonista, immersa nel buio, reinventa la sua vita, trova la forza nei ricordi, gioisce ed è capace ancora di apprezzare ogni piccola emozione della vita. Le “Gocce di luna” sono gocce di un’anima che si fa dono per ognuno di noi e ci incoraggia a rialzarci sempre e ad abbracciare la vita nonostante gli ostacoli, anche enormi, che a volte ci chiede di affrontare.

Luciana Pericci, oltre che scrittrice, è molto impegnata nel volontariato ed in altre importanti attività; nel 2006 è stata nominata Cavaliere della Repubblica italiana per meriti civili, ricevendo l’onorificenza dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Il libro, in occasione della V edizione del premio letterario Città di Grosseto ‘Amori sui generis’, ha ricevuto una menzione speciale.