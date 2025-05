Diritto di cronaca, fake news e intelligenza artificiale: una conferenza per riflettere sull’informazione digitale

Grosseto. Il Lions Club Grosseto Host, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, organizza la conferenza pubblica “Diritto di cronaca, fake news e intelligenza artificiale”, in programma per sabato 17 maggio, alle 16.00, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante Alighieri.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza per approfondire le trasformazioni in atto nel mondo dell’informazione, tra etica, libertà di espressione e le nuove sfide imposte dall’avvento dell’intelligenza artificiale e della disinformazione digitale.

Interverranno:

Luca Mantiglioni , giornalista e caposervizio de La Nazione;

, giornalista e caposervizio de La Nazione; Tall Melamed, ingegnere informatico e analista in cybersecurity.

A moderare l’incontro sarà il giornalista e scrittore Franco Esposito.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire strumenti di lettura critica, per orientarsi nell’ecosistema informativo contemporaneo, sempre più complesso e soggetto alla diffusione virale di notizie false e manipolate.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: lionsclubgrossetohost@gmail.com