“I giovani di oggi e la società, valori e lavoro”: don Luigi Ciotti incontra gli studenti

Grosseto. Grazie ad una iniziativa promossa dalla Provincia di Grosseto, torna in Maremma per incontrare gli studenti e la cittadinanza Don Luigi Ciotti, il sacerdote antimafia testimone autentico della legalità e dell’impegno civile, figura di riferimento morale per intere generazioni.

L’appuntamento è lunedì 19 maggio, alle 10, al Polo universitario grossetano con l’iniziativa dal titolo “I giovani di oggi e la società, valori e lavoro”, un importante momento di confronto a cui hanno aderito diversi istituti superiori con i propri studenti. Saranno presenti anche le autorità civili e militari. L’evento è aperto alla cittadinanza.

Fondatore di Libera e del Gruppo Abele, Don Luigi Ciotti da decenni è in prima linea nella lotta alle mafie, alla povertà educativa e alle ingiustizie sociali, esempio vivente di coerenza tra pensiero e azione, capace di ispirare coscienze e risvegliare responsabilità.

Il programma della mattinata prevedrà un’introduzione a cura di Valentino Bisconti, consigliere della Provincia di Grosseto; interverranno Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, e Roberta Giorgi, referente del coordinamento provinciale Libera Grosseto. Prenderà poi la parola Don Luigi Ciotti. Modererà Alfredo Faetti, giornalista. Seguirà il dibattito con il pubblico presente.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming attraverso questo link: https://www.polouniversitariogrosseto.it

Il pomeriggio, alle 15.15, Don Luigi Ciotti sarà impegnato nell’incontro dal titolo “I giovani e la comunità” presso il Polo scolastico di Ribolla. Ingresso libero aperto a tutta la cittadinanza.