Sistema, il sindaco spazza via le polemiche: “CdA nominato nel rispetto delle regole”

Grosseto. “Amedeo Vasellini rivestirà il ruolo di presidente di Sistema a titolo totalmente gratuito”.

Con queste parole il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, nel corso di una conferenza stampa convocata nel suo ufficio, mette a tacere le polemiche dei giorni passati sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della società in house e replica punto su punto a tutte la accuse ricevute in merito alle scelte fatte su questa tematica.

“Nelle scorse settimane, sono state dette tante falsità sul novo Consiglio di Amministrazione di Sistema – sottolinea il sindaco –, ho ricevuto tante accuse e illazioni al limite del diffamatorio. Per la scelta dei componenti della società in house abbiamo rispettato in pieno le normative vigenti. Sistema è una società che marcia in modo positivo da anni, ha un bilancio roseo grazie anche alla gestione di Mauro Squarcia, che ringrazio per il lavoro svolto. Squarcia ha migliorato il volto della città e ha permesso a sistema di ottenere riconoscimenti internazionali”.

“Dopo 9 anni, però, ci è sembrato giusto cambiare – spiega Vivarelli Colonna –, nominando Amedeo Vasellini presidente di Sistema, persona di grande competenza, affiancato da Paola Piu e Franco Ferretti, due figure di grande valore, che potranno migliorare la funzionalità della società in house del Comune. La nomina di un Consiglio di Amministrazione, del resto, non è assolutamente vietata dal regolamento. Dopo aver deciso di collocare Vasellini alla presidenza seguendo alla lettera l’iter necessario, abbiamo effettuato le dovute verifiche ed abbiamo accertato di aver rispettato completamente le normative. A quel punto, il neopresidente ha accettato di rivestire questo ruolo a titolo completamente gratuito, con grande risparmi per le casse dell’Ente e, di conseguenza, per le tasche dei cittadini”.

“Vasellini è un valore aggiunto – sottolinea ancora il sindaco -, merita un plauso per la sua scelta e mettere a disposizione della città la sua grande professionalità. Il verbale della nomina del CdA è stato redatto ed approvato ieri. Avevamo trenta giorni per compiere questo adempimento e siamo stati più veloci del previsto. Fra l’altro, Mauro Squarcia, che oggi non è potuto essere presente, mi ha detto di sottolineare, a nome suo, che non si è rivolto ad alcun legale e che non è vero che non voleva firmare il verbale. Fra di noi ci sono grande stima ed amore infinito”.

“Inoltre – continua Vivarelli Colonna –, non esiste alcun conflitto di interesse per Amedeo Vasellini verso molte strutture gestite da Sistema, nè è rilevante il fatto che sia vicepresidente di Confesercenti. Del resto, anche Mauro Squarcia è vicepresidente di Confartigianato. Ribadisco, le nostre scelte sono pienamente legittime. Il presidente Vasellini rinuncia ai compensi per rispettare la legge sui pensionati. Le assegnazioni del CdA sono state fatte personalmente da me anche per rispettare le esigenze dei partiti che mi sostengono, ma in primis ho valutato le competenze e le professionalità dei membri del CdA. Il fatto che Amedeo Vasellini sia il padre del consigliere comunale Andrea Vasellini non comporta alcuna incompatibilità giuridica o legislativa”.

“Per me Amedeo Vasellini è una persona eccezionale – termina il sindaco -. Gli altri due membri del CdA (Paola Più, in quota Lega, e Franco Ferretti, in quota Fratelli d’Italia, ndr) godono della mia piena fiducia, insieme al direttore di Sistema Alberto Paolini e sono sicuro che la società continuerà a mietere successi. Non c’è stato alcun conflitto con Rossi e nessun suo condizionamento sulla nomina di Ferretti, che ho scelto e imposto personalmente come membro del CdA”.