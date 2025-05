Messa in sicurezza dei solai nelle scuole: al via gli interventi per garantire ambienti sicuri

Grosseto – L’Amministrazione comunale di Grosseto ha avviato importanti interventi di messa in sicurezza dei solai presso due istituti scolastici del territorio: la scuola primaria “Sabatini” di Istia d’Ombrone e la scuola secondaria di primo grado “Fattori” di Marina di Grosseto.

Questi lavori, che prevedono l’installazione di controsoffitti strutturali antisfondellamento, sono stati finanziati dal Miur a seguito di specifiche indagini diagnostiche condotte sugli orizzontamenti dei plessi, secondo le quali il Comune di Grosseto è risultato beneficiario di due contributi.

Il primo, per il plesso Sabatini, di 25mila euro, cofinanziato dal Comune di Grosseto per un importo pari a 3mila euro. Il secondo, per la scuola Fattori, di 95mila euro, con un cofinanziamento comunale di 9mila euro.

“La sicurezza delle nostre scuole – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi – è una priorità assoluta per questa Amministrazione. Con questi interventi proseguiamo con determinazione il nostro impegno per garantire ambienti scolastici adeguati, garantendo costanza nel monitoraggio e nella manutenzione, consapevoli del ruolo degli edifici scolastici come investimento nel futuro dei nostri giovani”.

Gli interventi avranno inizio a giugno e termineranno entro la fine dell’estate.