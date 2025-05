Il consigliere comunale Ludovico Baldi entra in Forza Italia: “Arrivo in una grande famiglia”

Grosseto. Il consigliere grossetano Ludovico Baldi entra in Forza Italia.

Studente di Ingegneria energetica all’Università di Firenze, membro dal 2023 degli “Young elected politicians” del Comitato europeo delle Regioni e consigliere più giovane nella storia del Comune di Grosseto, Baldi ha voluto fortemente abbracciare il partito di Antonio Tajani

“Sono orgoglioso – commenta Baldi – di far parte di una grande famiglia con valori europeisti e atlantisti. Ho voluto entrare in Forza Italia con l’obiettivo di promuoverne i principi e i progetti, coniugandoli con gli interessi e le esigenze delle generazioni più giovani. Ringrazio ovviamente Forza Italia, così come Deborah Bergamini, Marco Stella, Roberto Berardi, Luca Agresti e Amedeo Gabbrielli, per avermi accolto con entusiasmo nel partito e spero di poter dare un contributo significativo nel territorio comunale, lavorando con massimo impegno per il bene di Grosseto. Auspico inoltre che il mio ingresso possa essere un elemento in più per avvicinare i giovani grossetani alla politica, portando avanti quanto iniziato dal responsabile provinciale del partito, Cesare Spinelli”.

L’ingresso di Ludovico Baldi è stato ben accolto dalla deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini: “Siamo un partito capace di rinnovarsi, attento alle esigenze delle nuove generazioni e in continuo dialogo con la gente. Il fatto che un consigliere così giovane abbia espresso la volontà di far parte di Forza Italia ne è l’ennesima dimostrazione. Adesso dobbiamo continuare a lavorare per il bene di tutti i nostri cittadini”.

Le fa eco il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella: “È sempre positivo quando un partito riesce ad accogliere un giovane amministratore preparato. Siamo convinti che Baldi sarà un valore aggiunto per Grosseto e per tutto il nostro gruppo”.

Non mancano le felicitazioni da parte dei leader forzisti locali. “Per quanto molto giovane – spiega il segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Berardi –, Baldi ha dedicato larga parte della sua vita alla politica e alla cosa pubblica. Siamo lieti di poter annoverare tra le fila del nostro partito, soprattutto in un’ottica locale, la professionalità di un amministratore che vanta già esperienze a livello europeo”.

Concludono l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti, e il consigliere comunale di Forza Italia, Amedeo Gabbrielli “Ringraziamo Ludovico per la sua scelta. In questi anni abbiamo avuto la possibilità di apprezzarne le qualità e l’impegno che puntualmente ha messo a disposizione della comunità grossetana. Per queste ragioni, siamo felici del suo ingresso nel partito, convinti che insieme faremo un lavoro importante per Forza Italia e per il territorio”.