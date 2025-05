Fratelli d’Italia: “Fogna a cielo aperto nella frazione, acque maleodoranti in campagna”

Roccastrada (Grosseto). Il consigliere comunale Giudi Parrini (quota Fratelli d’Italia), a seguito di un suo sopralluogo nella frazione di Montemassi, ha presentato un’ interrogazione all’amministrazione comunale di Roccastrada.

“Lungo la strada provinciale che conduce a Montemassi ho appurato la presenza di una fogna che scarica ‘a cielo aperto’ acque scure e maleodoranti, le quali si disperdono nella campagna – spiega Parrini -. Inoltre, intorno a tale scarico è evidente lo smottamento del terreno, peraltro avvenuto nelle immediate vicinanze della banchina stradale. Se allo stato attuale non sussistono lesioni apparenti nell’asfalto tali da suggerire la presenza di un processo di cedimento dinamico in essere, lo scarico continuo dei liquami direttamente nell’ambiente suscita profonda preoccupazione e indignazione in virtù dei disagi subiti dalla popolazione”.

“Auspico un intervento immediato e incisivo da parte dell’amministrazione – termina Parrini – al fine di risolvere anche questa ennesima criticità”.