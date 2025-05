Lotta all’erosione costiera: al via i lavori di riprofilatura della spiaggia

Scarlino (Grosseto). I lavori per la riprofilatura stagionale dell’arenile di Scarlino inizieranno lunedì 12 maggio con l’allestimento del cantiere. L’avvio era inizialmente previsto per il 7 maggio, ma è stato posticipato a causa di problematiche organizzative della ditta esecutrice.

L’intervento, reso necessario dalla costante erosione del litorale sabbioso provocata dalle mareggiate invernali, rientra nelle operazioni annuali di recupero e riequilibrio della fascia costiera, nonché negli interventi di manutenzione connessi alla gestione del demanio marittimo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Anche quest’anno l’operazione è finanziata attraverso un contributo della Regione Toscana, integrato da un cofinanziamento del Comune di Scarlino pari al 20%, per un totale di 150mila euro.

I lavori

L’intervento consiste nel ripristino dell’arenile mediante il prelievo, la movimentazione e la ridistribuzione dei sedimenti sabbiosi prelevati dal mare. L’obiettivo è ricostruire la profondità della spiaggia emersa, ridotta dalle mareggiate dell’ultima stagione invernale.

A fronte di uno sviluppo complessivo del litorale di circa 1.972 metri, i lavori interesseranno un tratto di circa 1.453 metri, lasciando un congruo margine di rispetto nella zona prossima al punto di campionamento Arpat, per non interferire con i parametri oggetto del monitoraggio ambientale.

Il progetto prevede l’utilizzo di circa 17.625 metri cubi di sedimenti sabbiosi, movimentati con mezzi terrestri.

«La riprofilatura stagionale è un intervento essenziale per garantire una spiaggia sicura, accessibile e accogliente per residenti e turisti – dichiara l’assessore al turismo Silvia Travison –. Con questo progetto tuteliamo non solo l’ambiente costiero, ma anche la qualità dell’offerta turistica del nostro territorio, in vista della stagione estiva».