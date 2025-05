Contrasto alle truffe: alla Chelliana nuovo incontro del progetto “Over to Over”

Grosseto. Terzo appuntamento, aperto alla cittadinanza, con il progetto di contrasto alle truffe “Over to over”, in programma nell’aula magna della biblioteca comunale “Chelliana” (in via Mazzini 36 a Grosseto) martedì 13 maggio alle 17.30.

Un evento che rientra nella terza edizione del percorso, finanziato tramite il Fondo per la prevenzione e il contrasto alle truffe contro gli anziani del Ministero dell’Interno, promosso da Comune di Grosseto e Prefettura e realizzato da Coeso Società della Salute, con la collaborazione delle Forze dell’Ordine e dell’Azienda Usl Toscana sud est ed attuato dalla società Simurg Ricerche, che prevede un laboratorio partecipativo dedicato all’analisi delle problematiche emerse nei precedenti eventi cercando soluzioni condivise per prevenire le truffe, non solo alle persone anziane, e supportare chi ne è stato vittima.

L’incontro partecipativo di martedì 13 maggio servirà ad analizzare le problematiche segnalate dai cittadini in fase di avvio del progetto, attraverso un laboratorio, e valutare i suggerimenti raccolti il 14 aprile scorso, quando decine di cittadini hanno partecipato al world cafè per ideare una serie di azioni da compiere per favorire la conoscenza del fenomeno e, quindi, contrastarlo attivamente.

Tra le idee raccolte, ad esempio, c’è quella di creare dei punti informativi in luoghi come banche, sportelli postali, tabaccherie, attivare punti di ascolto in Caf, parrocchie, sedi di associazioni, formare operatori a volontari che possano, a loro volta, avviare azioni di educazione e informazione, progettare campagne di sensibilizzazione. Per quanto riguarda il supporto alle vittime, i cittadini di Grosseto hanno suggerito di costituire dei gruppi di auto-mutuo aiuto, coinvolgere i medici di medicina generale, ma anche aiutare a contrastare la vergogna e lo stigma, attraverso la diffusione di testimonianze di vittime di truffe riuscite o tentate e sperimentare, per i casi più complessi, percorsi con consulenti familiari esperti.

Tutte queste idee ed eventuali altre proposte saranno discusse nel dettaglio nel prossimo incontro e i partecipanti saranno chiamati a progettare l’organizzazione pratica delle attività da realizzare nei prossimi mesi, per dare vita a un piano d’azione locale contro le truffe.

Per organizzare al meglio l’incontro, è possibile registrare la propria presenza a questo link: https://bit.ly/partecipazioneincontri2025, disponibile anche sul sito del Coeso www.coesoareagr.it

Inoltre, prosegue la raccolta anonima di dati, per monitorare il fenomeno nel Grossetano e poter intervenire dando informazioni utili sulle tipologie di truffa più diffuse: chiunque intenda dare il proprio contributo può compilare il questionario disponibile sul sito internet del Coeso Società della Salute.