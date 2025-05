Quattro interventi di AdF per monitorare le perdite: possibili disagi in paese

Castel del Piano (Grosseto). AdF, poker di distrettualizzazioni a Castel del Piano.

Lunedì 12 maggio, dalle 16 a mezzanotte AdF, mette in campo quattro interventi in altrettanti punti della rete idrica, due in via Roma, uno in via Mazzini e uno in via Santucci, riunendoli in una sola serata e notte per contenere il più possibile il loro impatto sul servizio ai cittadini. I lavori fanno parte degli investimenti strategici per il futuro di Castel del Piano, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

“L’acqua è un bene primario – commenta Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano – che, insieme all’energia elettrica, connota il sistema dei servizi pubblici. L’intervento di Acquedotto del Fiora sulla rete idrica del capoluogo e dei paesi qualifica e rende efficiente la distribuzione nella rete locale. L’obiettivo è ottimizzare la qualità, stabilizzare i flussi, garantire tutti, cittadini e imprese. Castel del Piano sarà migliore”.

“Siamo di fronte ad un investimento strategico per Castel del Piano – dichiara il presidente di AdF Roberto Renai –, frutto della sinergia e del patto di fiducia con l’amministrazione comunale, che ringrazio per il sostegno e la preziosa e costante collaborazione. Si tratta di un intervento Pnrr di primaria importanza, con il quale prosegue l’opera di rinnovamento e digitalizzazione delle reti idriche del territorio, in un’ottica di ulteriore miglioramento del servizio offerto, di sostenibilità e di innovazione. Dare risposte efficienti ed efficaci ai cittadini ed ai Comuni soci è la nostra priorità”.

L’intervento

La distrettualizzazione consiste nel delimitare porzioni della rete idrica (distretti) a cui sono associate rilevazioni di portata e pressione, con lo scopo di monitorare efficacemente la rete, individuare preventivamente le perdite, migliorare la gestione e la manutenzione, nonché ridurre i disagi per i cittadini in caso di interventi per i quali si rendano necessarie eventuali interruzioni di flusso. Nel caso di temporanea sospensione del flusso idrico per lavori, infatti, grazie alla creazione di distretti, ossia di reti più “piccole”, è possibile limitare la chiusura dell’acqua solo alle specifiche zone interessate, riducendo il numero di cittadini coinvolti.

Gli interventi di distrettualizzazione in programma non possono essere eseguiti ad acqua aperta: pertanto, lunedì 12, dalle 16 a mezzanotte, sarà temporaneamente sospeso il flusso idrico in tutto il centro abitato di Castel del Piano, tranne nelle località Terre Gialle, Ciaccine, Marinella e nella zona industriale di Cellane. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, dopo la mezzanotte.

