“Svuota tutto”: torna la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici

Gavorrano (Grosseto). Sabato 10 maggio torna lo “Svuota tutto” a Gavorrano.

Dopo la positiva esperienza fatta qualche mese fa, grazie alla collaborazione con Sei Toscana, sarà nuovamente fatta una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, piccoli e grandi elettrodomestici ed altre tipologie di rifiuti non conferibili nei cassonetti stradali.

In piazza Togliatti, a Bagno di Gavorrano, sabato 10 maggio, dalle 9 alle 13, sarà allestita una stazione ecologica itinerante in cui le utenze iscritte a ruolo Tari del comune potranno conferire gratuitamente rifiuti voluminosi, come mobilia vecchia ed elettrodomestici non funzionanti, ma anche altri materiali più particolari, come olio alimentare e vegetale, pile, batterie e pneumatici fuori uso.

“Mettiamo nuovamente a disposizione dei nostri concittadini un servizio utile, veloce e comodo per disfarsi correttamente di alcune tipologie di rifiuto che non devono essere conferite nei cassonetti – dichiarano il sindaco Stefania Ulivieri e l’assessore al ciclo dei rifiuti Simon Brunetti –. Un’iniziativa che speriamo possa servire a limitare il fenomeno degli abbandoni sul territorio. Invitiamo tutti a partecipare e, al contempo, ricordiamo che è sempre a disposizione dei cittadini anche il nuovo centro di raccolta nella zona industriale di Caldana”.

Cosa è possibile portare: mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, pc, tablet, frigoriferi, lavatrici, tv, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto, pneumatici fuori uso, olio minerale e vegetale.

Per accedere al servizio occorre presentare il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti.