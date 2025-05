Al via “Note di Maggio – Racconti in Musica”: talk, concerti e cultura in paese

Pitigliano (Grosseto). Pitigliano si prepara ad accogliere la prima edizione di “Note di maggio – Racconti in musica“, una rassegna culturale e musicale che animerà il centro storico del paese per tre sabati consecutivi: 10, 17 e 24 maggio.

L’evento, ideato e promosso dall’associazione Commercianti Pitigliano, nasce con l’obiettivo di unire musica, narrazione e convivialità in una cornice suggestiva che è quella delle “Macerie” e in tutto il paese.

A fare da guida in questo viaggio tra suoni e storie sarà il giornalista Luciano Lattanzi, che introdurrà ogni appuntamento con ospiti d’eccezione come Alberto Laurenti (10 maggio), Edoardo De Angelis (17 maggio) e Cesare Chiodo (24 maggio), protagonisti di racconti musicali intensi e coinvolgenti. A seguire, per ogni serata spazio alla musica dal vivo con la presenza di band e cantautori emergenti: il 10 maggio si esibiranno per le vide del borgo Lorenzo Postiglione e Francesco Di Iorio. Il 17 maggio Raele e il gruppo Non c’è Duo. Il 24 maggio: Luca Carrubba e Santamarya.

Tutte e tre le serate saranno arricchite da un momento di aggregazione e intrattenimento, con aperitivo e dJ set dalle 19.30. In queste occasioni Dj Thedo/Pierfederico Tedeschini del Red Zone si esibirà e parlerà del proprio libro “Amore, anomalia dell’ordine naturale”. Il primo appuntamento di sabato 10 maggio si svolgerà nel locale La Mandragola, alle porte del centro storico.

“‘Note di Maggio’ è un evento differente – spiega la presidente dell’Associazione Commercianti Margherita Guastini –, che vuole raccontare la musica non solo attraverso i suoni, ma anche con le storie dei protagonisti. Il tutto dando valore ad un luogo importante e simbolico per i pitiglianesi, come quello delle Macerie, e a tutto il paese”.

La manifestazione è realizzata con il sostegno del Comune di Pitigliano, in collaborazione con AssiCoop Toscana, Terra Concerti, Toscana Promozione Turistica e Banca Tema.

