Marcia della pace, Follonica a Sinistra e Rifondazione Comunista: “Bene partecipazione del sindaco”

Follonica (Grosseto). “Martedì 6 maggio si è svolta a Follonica una bellissima manifestazione organizzata dalle scuole della nostra città”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Follonica a Sinistra e Rifondazione Comunista.

“Molte classi, a partire dalle scuole dell’infanzia passando dalle primarie e le medie fino ad arrivare alle superiori, hanno partecipato al corteo che è iniziato in piazza a Mare e si è concluso nell’arena del Parco Centrale – continua la nota –. Numerosi striscioni, slogan, cori, bandiere della pace sono state accompagnate dai sorrisi dei nostri e delle nostre giovani. Il corteo, gioioso e composto, ha attraversato via Roma e via via ha riscosso la solidarietà dei passanti, tanti dei quali si sono uniti alla marcia. Del resto a sfilare erano i nostri figli e le nostre nipoti: in sintesi, il nostro futuro. Dunque un successo che rimarrà nei ricordi di chi ha partecipato e di chi ha visto la sfilata. Oltre agli studenti, al corpo docenti e ai tanti che si sono aggiunti, abbiamo visto sfilare anche il sindaco Buoncristiani con diversi esponenti della sua maggioranza. Siamo ovviamente contenti, anche perché speriamo che questo rappresenti un cambio di rotta da parte dell’attuale maggioranza”.

“Infatti, in più occasioni la maggioranza Buoncristiani (e i partiti che la compongono) ci è sembrata allergica ai temi della pace, come ha dimostrato recentemente il voto contrario in Consiglio comunale alla campagna ‘R1pud1a’ lanciata dall’associazione Emergency per sottolineare la natura pacifista della nostra Costituzione. E poi ricordiamo anche la rimozione, in sordina, della bandierona della pace davanti alla stazione ferroviaria e soprattutto la controversa scelta, rumorosa quella volta, di togliere lo striscione per Giulio Regeni, che con le sue ricerche sul ruolo dei sindacati e dei lavoratori nell’Egitto di Al-Sisi rappresentava un vero e proprio messaggero di pace – termina il comunicato –. Ebbene, speriamo che la partecipazione di oggi rappresenti per la maggioranza Buoncristiani l’inizio di una svolta pacifista e non sia invece una mera manifestazione di facciata, pensando che studenti, insegnanti e genitori non si accorgano della contraddizione e di ogni eventuale doppio gioco”.