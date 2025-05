Un fine settimana ricco di eventi al Museo archeologico: il programma

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Fine settimana ricco di appuntamenti al MuVet-Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia.

Il programma

Sabato 10 maggio si rinnova l’appuntamento con il Kid Pass Days, l’evento nazionale dedicato alle famiglie con lo scopo di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino. Il laboratorio, a cura delle archeologhe dello staff, “Un fantastico Safari al Museo!”, avrà inizio alle 11 e i bambini saranno accompagnati in una divertente visita del museo alla scoperta degli animali reali e fantastici del mondo etrusco, per poi realizzare con cartoncini colorati e materiale di riciclo il loro animale.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione (tel. 0564.927245; e-mail museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it)

Domenica 11 maggio nuovo appuntamento della rassegna “Primavera letteraria al MuVet”.

Alle 17 il cantastorie David Vegni presenterà il suo volume “Il momento magico della veglia”, edito nel 2024 da Innocenti Editore. Interverranno il sindaco Elena Nappi, il direttore scientifico del MuVet Simona Rafanelli, Piergiorgio Zotti, esperto di tradizioni popolari, l’esperto d’arte Gregorio Rossi e l’editore Stefano Innocenti. Poeti estemporanei allieteranno ed arricchiranno la presentazione, facendo risuonare l’ottava rima nelle sale del museo.

Il libro di Vegni affonda le radici nella memoria collettiva e nei racconti tramandati nel tempo ed esplora il valore profondo e poetico della veglia, quel momento di condivisione serale, un tempo lento e intimo fatto di racconti, musica e silenzi condivisi, che rappresentava un pilastro della vita comunitaria nelle campagne e nei borghi toscani.

L’arte di questo cantastorie può essere riassunta con una citazione: «…una ricerca continua, avida, frugando nelle storie, negli aneddoti, nella musica etnica, nel folclore; analizzando il passato per continuare un qualcosa in via di estinzione: la tradizione. Perpetuarla, rinnovarla senza ‘archiviarla’…».