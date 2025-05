Torna Orbetello Piano Competition: 140 concorrenti da 25 Paesi si sfidano all’auditorium

Table of Contents Il programma

Orbetello (Grosseto). In laguna torna uno dei concorsi musicali più prestigiosi sul piano internazionale: dal 9 al 17 maggio l’auditorium comunale ospita l’ottava edizione dell’Orbetello Piano Competition, che vedrà sfidarsi circa 140 giovani pianisti provenienti da tutte le parti del mondo.

L’ Orbetello Piano Competition è un concorso pianistico aperto a giovani talenti ed è organizzato dall’associazione Kaletra con il supporto dell’amministrazione comunale e di numerosi sponsor privati. Nato nel 2017 da un’idea del maestro Giuliano Adorno e della dottoressa Beatrice Piersanti, l’Orbetello Piano Competition si attesta oggi come uno dei concorsi musicali più noti sul piano internazionale: «Siamo molto orgogliosi – dichiara il direttore artistico della manifestazione, il maestro Giuliano Adorno – di poter affermare che l’Orbetello Piano Competition è divenuto, nel corso degli anni, un appuntamento di riferimento per il pianismo internazionale. Quest’anno circa 140 concorrenti da tutto il mondo si sfidano nella splendida cornice di Orbetello, riconfermandola come polo musicale mondiale».

Un concorso apprezzato a livello globale per organizzazione impeccabile e livello artistico d’eccellenza, divide gli sfidanti in due categorie: Junior, concorrenti entro i 21 anni divisi in categorie per età, e Master, concorrenti dai 21 ai 35 anni.

Le audizioni della categoria Junior si terranno all’auditorium comunale il 9, 10 e 11 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e saranno a ingresso libero; l’11 maggio, alle 21.30, si terrà il concerto dei vincitori, con ingresso a offerta libera.

Il 14 e il 15 maggio inizieranno le prove eliminatorie della categoria master che si terranno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, ingresso libero.Il 16 maggio sono previste, allo stesso orario, le semifinali, anch’esse a ingresso libero.

Il 17 maggio si terrà la finale pubblica, novità del 2025: i 3 finalisti si sfideranno alle 17.30 nell’auditorium comunale di piazza Giovanni Paolo II e i vincitori riceveranno borse di studio e opportunità concertistiche internazionali.

Anche le giurie, sia Junior che master, vedono pianisti e docenti di respiro internazionale.

La giuria della categoria Junior:

Tania Kozlova (Ucraina/Israele)

Danijel Gašparović (Croazia)

Denise Lutgens (Paesi Bassi)

Lucia Presenti (Italia)

Uros Todic (Serbia)

La giuria della categoria Master

Yuri Bogdanov (Russia)

Francesco Cipolletta (Italia)

Paolo Francese (Italia)

Bartłomiej Kominek (Polonia)

Francesca Vidal (Italia)

«Un evento dal respiro globale, quindi – sottolinea Adorno –, che vede la partecipazione di 140 Pianisti da 25 paesi del mondo, dalla Cina a Cuba, dagli Emirati Arabi a Taiwan e per cui si prevedono in totale circa 600 partecipanti tra concorrenti, insegnanti, membri di giuria e accompagnatori. Confermata anche per l’ottava edizione la collaborazione con il Liceo linguistico “Del Rosso–Da Verrazzano”, attraverso il programma professionalizzante Pcto, grazie al quale gli studenti faranno da interpreti ai concorrenti internazionali, rafforzando l’immagine multiculturale e aperta del contest rispetto al territorio».

«Un piccolo gioiello tutto orbetellano – commenta l’assessore del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, che detiene le deleghe a cultura, turismo e commercio –, una manifestazione nata da un progetto ideato da eccellenze culturali del nostro territorio, l’associazione Kaletra presieduta dalla dottoressa Piersanti con il fondamentale contributo del maestro Adorno, che i cittadini e gli operatori turistici hanno abbracciato con entusiasmo e contribuito a far crescere fino al prestigioso livello a cui è arrivata oggi. Siamo molto orgogliosi di poter vantare un evento di questo calibro che unisce una delle massime espressioni culturali, la musica, a un’efficace promozione territoriale che porta il nome di Orbetello in giro per il mondo. Una manifestazione che, come amministrazione comunale, appoggiamo con convinzione e continueremo a promuovere, ma va anche sottolineato il grande contributo degli operatori locali e del variegato mondo dell’associazionismo lagunare che ringraziamo per essere così partecipe e impegnato nel rendere il nostro territorio sempre più fruibile e attrattivo».

«Un evento reso possibile grazie al sostegno congiunto del Comune di Orbetello, sponsor privati e operatori locali – conclude il direttore artistico –, tra i partner principali ricordiamo Yamaha Pianos Europe, Rrd Roberto Ricci Design, Banca Tema, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Gitav Park Hotel, Rotary Club Orbetello – Costa d’Argento, Omi – Opera Munifica Istruzione Torino, Ristoratori e commercianti del Centro commerciale naturale di Orbetello che accolgono i nostri ospiti con cortesia e calore. Importante anche il contributo di numerose associazioni del territorio tra cui l’associazione musicale Ceccherini Orbetello, banda musicale di Orbetello, Associazione Carnevaletto da 3 soldi Orbetello, Circolo filatelico “B. Andreuccetti” Orbetello, Pro-Loco Lagunare Orbetello».

Un progetto a cura di: associazione Kaletra Ets, già attiva con Orbetello Piano Festival

Direzione artistica: maestro Giuliano Adorno

Presidente: dottoressa Beatrice Piersanti

Con il contributo di tutti i soci Kaletra

Informazioni: cell. 389.2428801