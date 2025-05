La scuola si forma e informa: webinar gratuito con il gruppo Data Driven Abe

Grosseto. L’Istituto Comprensivo Grosseto 4 rinnova il suo impegno per una formazione di qualità, accessibile a tutti, promuovendo un appuntamento rivolto a tutta la comunità educativa: un webinar informativo gratuito sui comportamenti problema e sulle strategie d’intervento, previsto per mercoledì 7 maggio alle 20, in collaborazione con il gruppo Data Driven Aba.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti ed è gratuita, con iscrizione al link: https://datadrivenaba.com/it/webinars/

“L’iniziativa si inserisce in un percorso di aggiornamento continuo che la scuola porta avanti con convinzione, nella consapevolezza che la crescita professionale di docenti ed educatori rappresenta un investimento concreto per il benessere e il futuro degli alunni – si legge in una nota dell’Istituto Comprensivo -. La nostra scuola si apre a diffondere un’occasione preziosa per informarsi e scegliere ogni giorno di formarsi, al fine di puntare nuovamente ad ambienti di apprendimento che possano essere realmente efficaci, a partire da tematiche trattate sulla base delle evidenze scientifiche”.

“Sentendo ancora più forte la necessità di cambiamento, in un territorio in continua trasformazione, verranno attivati, dalle funzioni strumentali, per i docenti del Comprensivo, incontri mirati a riflettere, confrontarsi e condividere su quanto detto durante l’evento offerto dal gruppo Data Driven Aba – termina il comunicato -. Approfondire e portare nel quotidiano ciò che, supportato dalla letteratura scientifica, consente di creare opportunità di crescita e apprendimento funzionale”.