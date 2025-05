“Disposizioni al Codice dei contratti pubblici”: l’Ance organizza un seminario

Grosseto. Nell’ambito dell’assistenza formativa alla filiera delle costruzioni, continua l’impegno dell’Ance Grosseto per le proprie aziende associate, le imprese interessate, i responsabili degli uffici tecnici degli enti appaltanti ed i liberi professionisti con i loro Collegi o Ordini provinciali

Nella sede dell’Associazione costruttori edili in Via Monte Rosa n. 56 a Grosseto, giovedì 8 maggio, dalle 15.00, si svolgerà il 4° incontro del seminario tecnico di approfondimento sul tema “D.Lgs. 31 Dicembre 2024 n. 209 – Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici”

Il relatore, l’avvocato Gaetano Viciconte, esperto della materia, tratterà l’argomento delle varianti in corso d’opera e l’istituto dell’accordo quadro.

Nell’ambito dell’esecuzione dell’opera sarà ulteriormente analizzata la tematica delle varianti in corso d’opera, ovvero il verificarsi di circostanze imprevedibili, comprese quelle imposte dal direttore dei lavori, ed una approfondita valutazione dell’accordo quadro, con le novità sia in relazione alla fase di programmazione, sia per quanto attiene alla fase esecutiva.

L’incontro, che non prevede oneri economici di iscrizione, è riconosciuto per i crediti professionali degli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei Collegi dei geometri e dei periti industriali.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria dell’Ance Grosseto, all’indirizzo info@ancegrosseto.it.