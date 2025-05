Laguna, il sindaco: “Pronta bozza statuto nuovo consorzio, ringrazio il Ministro”

Orbetello (Grosseto). «Pronta la bozza dello statuto del nuovo consorzio che si dovrà occupare del Parco ambientale della laguna di Orbetello»: a farlo sapere il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, che lo ha ricevuto dagli uffici del Ministero dell’ambiente.

«Due giorni fa – spiega il primo cittadino – ho ricevuto dal direttore generale del Ministero dell’ambiente la bozza dello statuto del nuovo consorzio che si dovrà occupare del Parco ambientale della laguna di Orbetello, come previsto dalla Legge entrata in vigore il 26 febbraio. La legge ha istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello e rappresenta l’esito di un lungo percorso e di una collaborazione tra istituzioni finalizzata a costituire una struttura funzionale alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione della laguna di Orbetello, area di rilevante interesse ambientale e naturalistico. In questo senso l’amministrazione comunale ha accolto con grande soddisfazione questa legge attesa da decenni e per la quale dobbiamo ringraziare i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, in particolare l’onorevole Fabrizio Rossi, il Ministero dell’ambiente e il Governo».

«La bozza di statuto – prosegue Casamenti – arriva dopo una mia lettera di sollecito per una celere attivazione del consorzio in vista dell’imminente stagione estiva e alla luce delle vicende che hanno interessato la laguna lo scorso anno, al fine di garantire la salvaguardia di questo prezioso ecosistema e di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio circostante; l’operatività del consorzio del Parco ambientale risulta, infatti, fondamentale anche per la realizzazione di un cronoprogramma di interventi strutturali per la laguna che possano essere finanziati ed attuati al fine di garantirne l’equilibrio ambientale. Ringrazio particolarmente il Ministro Pichetto Fratin e il Sottosegretario Barbaro, ai quali avevo scritto nelle scorse settimane, per aver dato una forte accelerazione alla procedura e aver fatto inviare a tutti gli enti consorziati la bozza dello statuto che ora sto analizzando».

«La riunione per discutere dello statuto e delle nomine – conclude il primo cittadino – si terrà il 14 maggio e, oltre al Comune di Orbetello e al Ministero dell’ambiente, parteciperanno gli altri consorziati, ovvero Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Monte Argentario. Siamo veramente molto soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo: siamo nel pieno nella fase pre-operativa di un organismo che sicuramente inciderà in modo importante sulla salvaguardia del delicato ecosistema lagunare».