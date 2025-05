“Grosseto Music Project”, ecco il secondo appuntamento: le band protagoniste

Grosseto. Continua il viaggio del “Grosseto Music Project”, il progetto promosso dal Comune di Grosseto con i Teatri di Grosseto, dedicato ai giovani musicisti grossetani che mette al centro la musica dal vivo, la condivisione e la crescita artistica.

Dopo il successo della prima serata al locale Mordimmi, il secondo appuntamento è in programma domenica 4 maggio alle 21.30 all’Isle of Skye Pub (in via de Barberi), una delle cinque tappe ufficiali del percorso live che anima musicalmente la città da aprile a giugno. L’ingresso è gratuito.

Il programma

Sul palco si alterneranno Loose Dog, Skull Blade, The Eeels, Joker’s Flag e Le Soluzioni semplici: cinque realtà emergenti grossetane e non, selezionate tra oltre cento candidature, pronte a farsi conoscere dal pubblico con la loro musica.

L’iniziativa, ideata da un gruppo di giovani di Grosseto, è promossa dall’assessorato alla cultura del Comune capoluogo. Ogni tappa è un’opportunità per sperimentarsi in un vero live, con il supporto tecnico di professionisti del settore.

Presente alla serata anche l’ambassador del progetto, Tommaso Bai, in arte KG Man, che ascolterà con attenzione le esibizioni per poi selezionare i gruppi e i musicisti che parteciperanno il 20 e 21 giugno al Teatro degli Industri alla conclusione del progetto con una due giorni intensiva di registrazioni e coaching e relativo concerto finale aperto al pubblico.

«Abbiamo iniziato – dichiarano gli organizzatori – in modo soft per il rispetto dei giorni di lutto nazionale a fine aprile, adesso siamo pronti a sprigionare al massimo tutta la nostra energia e quella delle band selezionate. Ringraziamo ovviamente il Comune in primis, poi i locali che ci ospitano, l’associazione Escargot e I Teatranti di Fabio Cicaloni per il supporto organizzativo, e tutti coloro che a vario titolo si spendono per supportare questa nostra iniziativa. Ci aspettano due mesi di musica live e questa è la nostra più grande vittoria. Ai grossetani il compito di venire a sostenere i giovani musicisti coinvolti».

Tutte le informazioni su www.grmusicproject.it e sui social @grmusicproject

Nella foto (da sinistra): Tommaso Bai (KG Man), Alessandro Falconi, dello staff di “Grosseto Music Project”, con i Southern Comfort e gli Acoustic Inc, che si sono esibiti nella prima serata dei live del progetto.