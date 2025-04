Il paese celebra il Primo Maggio: musica al Parco della Rimembranza

Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora celebra il primo maggio, Festa dei lavoratori, con la musica al Parco della Rimembranza, dove si terrà l’ultimo appuntamento di chiusura della rassegna “Ora e sempre primavera!”.

Il programma

Il programma prevede, alle 18, il concerto delle De’ Soda Sisters, trio tutto al femminile di musica popolare, accompagnate dal Coro di canto popolare di Cecina, a cura di Benedetta Pallesi.

“Ora e sempre Primavera!” è stato organizzato è promosso dal Comune di Santa Fiora con la collaborazione del Coro dei Minatori, di Anpi, sezione Amiata grossetana e della Pro loco di Santa Fiora e con il sostegno della Regione Toscana, attraverso l’avviso pubblico in attuazione della Legge regionale del 6 febbraio 2024, numero 3, “Interventi del Consiglio regionale per le celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste”.

Ingresso libero.