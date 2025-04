“Da zero all’Universo”: al via la mostra d’arte contemporanea

Massa Marittima (Grosseto). Sarà inaugurata venerdì 2 maggio, alle 17.30, a Massa Marittima, nelle sale della biblioteca comunale “G. Badii”, la mostra d’arte contemporanea “Da zero all’Universo”, libera interpretazione artistica del cosmo attraverso concetti metafisici che riguardano il rapporto tra scienza, fede e spiritualità.

Espongono Marco Delle Colline e Leonardo Cambri.

L’evento espositivo è promosso dall’associazione culturale Iride con il patrocinio del Comune di Massa Marittima ed è curato da Taisir Hasbun.

La mostra

L’ espressione artistica come mezzo per cogliere l’infinito: la nostra mente, nel limite delle possibilità cognitive, non riesce a dare una spiegazione completa e persuasiva dello spazio che la circonda. E poi c’è il tema del rapporto dell’uomo con l’Universo abbracciando anche il pensiero di fede: di un Dio supremo creatore di galassie, stelle e pianeti, del corpo e della vita.

La mostra sarà visibile fino al 31 maggio, nei giorni e orari di apertura della biblioteca comunale ovvero: lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 14 alle 19, e mercoledì e sabato, dalle 9 alle 13.