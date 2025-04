Conciliazione vita-lavoro: con il finanziamento della Regione al via la sperimentazione in Cna

Grosseto. Cna Grosseto in prima linea sullo sviluppo di politiche di welfare aziendale.

Dopo il lavoro dei mesi scorsi, che ha coinvolto la dirigenza e il personale dell’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa, l’associazione ha ricevuto un importante finanziamento dalla Regione Toscana, dell’importo di 100mila euro, per sperimentare nuove modalità di conciliazione vita-lavoro nelle strutture dell’associazione.

“Abbiamo presentato alcuni progetti che andranno a incidere sulla nostra organizzazione – dichiara Anna Rita Bramerini, direttrice di Cna Grosseto – e inoltre, abbiamo contributo alla presentazione di un progetto sugli stessi temi, anch’esso finanziato, per un importante consorzio nostro associato. Questo a dimostrazione che, grazie al lavoro della Regione Toscana e all’attività di condivisione e informazioni fatta anche sui territori dalla nostra associazione, sempre più il tema della conciliazione vita-lavoro è sentito dalle imprese e dagli artigiani. Per questo, tramite Cna Servizi, siamo pronti per fare consulenze mirate alle imprese e sostenerle nel presentare progetti per questo specifico bando regionale, perché le politiche di welfare aziendale sono uno strumento attuale e molto incisivo nel miglioramento della qualità del lavoro”.

Con il finanziamento ottenuto, quindi, Cna introdurrà servizi e modelli di gestione del tempo di lavoro all’avanguardia, per migliorare l’equilibrio tra vita privata e vita lavorativa. Altre misure saranno sperimentate per garantire la partecipazione di genere nel contesto professionale.

“Elementi chiave di questi progetti – aggiunge Elena Dolci, coordinatrice del Comitato Impresa Donna Grosseto – sono la flessibilità oraria, la possibilità di godere di permessi aggiuntivi, l’attivazione di servizi di ‘time saving’ e ‘ cost saving’, la creazione di una rete per facilitare l’accesso, a costi sostenibili, a servizi di supporto e cura per i familiari minori o anziani”.

Chi fosse interessato ad avere una consulenza o ad essere supporto nell’ideazione e nella presentazione del progetto alla Regione Toscana, può contattare Cna Servizi chiamando il numero 0564.452909 o scrivendo a e.dolci@cna-gr.it.