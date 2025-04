80° anniversario della liberazione: al via la mostra all’Archivio di Stato

Grosseto. Giovedì 17 aprile, alle 16, all’Archivio di Stato di Grosseto, in piazza Socci 3, sarà inaugurata la mostra documentaria sull’ 80° anniversario della liberazione italiana.

La mostra sarà visitabile fino al 17 maggio.

La mostra

Per celebrare l’80° anniversario della liberazione italiana, l’Archivio di Stato di Grosseto, in collaborazione con l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea (Isgrec) e Anpi, comitato provinciale di Grosseto, con il Gruppo Tradizioni popolari “Galli Silvestro”, il Circolo filatelico mumismatico maremmano ed Ecista, propone una mostra di documenti archivistici e di altri oggetti provenienti da collezioni private, testimonianze del lungo e difficile periodo della liberazione che, anche in Maremma, restano a memoria delle tante vite sacrificate per la libertà.

La mostra verrà inaugurata il 17 aprile, alle 16, nella sala conferenze al primo piano dell’Archivio di Stato di Grosseto, e seguiranno interventi e riflessioni sulla liberazione in Italia e in Maremma da parte degli organizzatori, dell’Isgrec e dell’Anpi.

Ingresso e prenotazioni

L’accesso alla mostra, dal 17 aprile al 17 maggio negli orari di apertura dell’Archivio di Stato, non necessita di prenotazione ed è gratuito. Per informazioni telefonare al numero 0564.24576, o scrivere all’indirizzo email as-gr@cultura.gov.it.