Un nuovo direttore per la Neuropsichiatria infantile: ecco chi è

Grosseto. Si è conclusa con l’assegnazione dell’incarico a Bruno Sales la selezione pubblica per il neo dirigente medico della Uoc di Neuropsichiatria infantile dell’area provinciale grossetana dell’Azienda Usl Toscana sud est.

Al dottor Sales è stato assegnato un incarico quinquennale a partire dal 16 aprile e nei giorni scorsi è avvenuto l’incontro con il direttore generale Marco Torre per le formalità di rito.

Il neo direttore della Neuropsichiatria infantile vanta una ampia esperienza curriculare.

Laureato in Medicina a Pisa, Bruno Sales si è specializzato alla stessa università in Neuropsichiatria infantile. Successivamente, ha lavorato all’istituto Stella Maris, all’azienda sanitaria di Cuneo e quindi alla Asl Toscana Centro, dove ha per ultimo ricoperto il ruolo di direttore della Salute mentale infanzia e adolescenza, dell’ambito Pistoia e Valdinievole; inoltre è docente a contratto di Neuropsichiatria infantile all’Università di Pisa.

«Siamo lieti di affidare un incarico così importante al dottor Bruno Sales – ha dichiarato il direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre -: il tema della salute mentale nell’infanzia e adolescenza sta diventando sempre più cruciale ed è una sfida che vede impegnati professionisti e specialiste in un’ottica multidisciplinare. Il ruolo di direzione e coordinamento di queste competenze distribuite sul territorio è particolarmente importante. Formuliamo al dottor Sales i migliori auguri di buon lavoro».

«Ringrazio il dottor Torre per l’opportunità che mi è stata offerta di lavorare nell’ambito di un territorio assai dinamico – ha dichiarato il dottor Sales –, dove posso contare sulla presenza di professionisti di grande capacità per affrontare le nuove emergenze e i nuovi bisogni di salute mentale dell’età evolutiva».