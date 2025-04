La Provincia assume due persone a tempo indeterminato: come partecipare al concorso

Grosseto. La Provincia di Grosseto ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario e di un operatore tecnico per l’Area Viabilità e Protezione Civile.

“Con un’estensione viaria di oltre 1800 chilometri, potenziare l’Area Viabilità e Protezione Civile è per noi di fondamentale importanza – afferma il presidente Francesco Limatola – poiché la manutenzione e la sicurezza delle strade rappresentano il cuore delle attività della Provincia di Grosseto. Per questo, da qualche anno stiamo lavorando su due fronti: da un lato abbiamo investito ingenti risorse per l’acquisto dei mezzi, andando a rinnovare profondamente il parco macchine, dall’altro puntiamo sul personale, proseguendo nel percorso avviato negli anni precedenti, con le nuove assunzioni. È un impegno concreto per aumentare la sicurezza, migliorare la qualità della rete stradale e garantire una risposta tempestiva in caso di emergenze”.

“Questi due nuovi bandi sono molto importanti anche per il futuro – aggiunge Francesco Limatola –. Infatti, le graduatorie resteranno aperte per tre anni e la Provincia vi potrà attingere anche in vista dei futuri pensionamenti”.

Il bando di operatore tecnico è consultabile al seguente link: https://apgrosseto.soluzionipa.it/openweb/pratiche/bando_trasparenza.php?sezione=concorsi&id=10614&CSRF=985e68e55253452528c5450576b6bcb3

La scadenza: ore 23.59 del 24 aprile 2025