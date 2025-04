“Io mi racconto!”: i prossimi appuntamenti della rassegna letteraria

Grosseto. Si concludono con tre appuntamenti gli incontri aperti al pubblico della rassegna di promozione della lettura “Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari”, promossa dalla Rete Grobac con la collaborazione della Fondazione archivio diaristico nazionale.

Prima dell’evento riservato alle scuole, infatti, venerdì 11 aprile, alle 17, le biblioteche comunali “Antonio Gamberi” di Roccastrada, “Chelliana” di Grosseto e “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia aprono le loro porte per presentare tre importanti volumi.

Il programma

A Roccastrada, nella biblioteca comunale di via Roma, Oler Grandi presenta il volume da lui curato “Diari e memorie della campagna di Russia. 1942 – 1943”, un volume edito dal Comune di Canneto sull’Oglio e impreziosita da una prefazione dello storico Marcello Flores. Ad affiancare Grandi nella presentazione, sarà Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec – Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Nel libro vengono analizzati i testi scritti da quattro soldati partiti per la Russia, durante la Seconda guerra mondiale, tre di questi originari proprio di Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova, Ottorino Ghidotti, Giovanni Maifrini e Dorino Ziliani, l’altro certamente mantovano, tutti appartenenti all’80° reggimento fanteria “Roma” di stanza a Mantova.

Alla biblioteca comunale Chelliana di Grosseto (a Palazzo Mensini, in via Mazzini 36), è in programma la presentazione del libro “Io so che cos’è il nulla. Diario di un equilibrista” (edizioni Effigi) di Riccardo Fabbrini. A presentare il volume, saranno la storia Anna Battazzi e la scrittrice Carlotta Fruttero.

In “Io so che cos’è il nulla. Diario di un equilibrista”, un quindicenne amiatino, che si sa precoce e sensibilissimo, a disagio per la mediocrità che lo circonda e assedia, inizia a scrivere un diario per cercare di capirne le ragioni ultime e meglio conoscere anche se stesso. Gli altri lo osservano con cattiveria, ridendo della sua eccentricità. Lui reagisce accentuando le sue stranezze di personaggio che bordeggia pericolosamente il nulla. Lettore di Kafka e di Sartre, cui si paragona, presto protagonista del ’68, il suo sguardo sulla società è spietato e la prosa impiegata, essenziale e affilata. La pubblicazione postuma di questo suo diario ci lascia conoscere cosa ne agitava l’animo, i sogni e gli incubi, le tante esperienze e i più intimi pensieri. Non è solo l’autoritratto di una spiccata individualità, ma anche il ritratto di un’epoca e di una società in transizione.

In programma alla biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia, sempre alle 17, la presentazione del volume “Il bambino con la maglietta rossa” (edizioni Effigi) di Ilico Mascioli. Ad affiancare l’autore nella presentazione, sarà la scrittrice Costanza Ghezzi. Il libro racconta gli anni dal dopoguerra al boom economico, in una Milano in piena rinascita. Ilico Mascioli, autore e protagonista, si muove nei luoghi simbolo della cultura post-bellica: la Federazione comunista, l’Accademia di Brera, il bar Jamaica, la latteria delle sorelle Pirovini, la Galleria delle Ore, il Piccolo Teatro. Ilico, Eddy per gli amici, è stato testimone di un fermento culturale e artistico di rara importanza e con il suo racconto ci restituisce il clima dell’epoca attraverso la sua vita e i suoi rapporti con figure che hanno fatto la storia dell’arte e della cultura.

Gli incontri sono a ingresso libero e gratuito. Per informazioni sul calendario degli eventi: www.bibliotechedimaremma.it