Asili nido: al via la presentazione della domanda di iscrizione per l’anno educativo 2025/2026

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello rende noto che sono aperte le iscrizioni per entrambi gli asili nido comunali: l’asilo nido “L’Anatroccolo” di Albinia, che prevede l’ammissione di 40 bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, ed il “Progetto 1/6” fascia 1- 2 anni al “Consani” di Orbetello, che prevede l’ammissione di 18 bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi.

La domanda può essere presentata entro il 28 aprile 2025.

Le iscrizioni

Gli interessati potranno richiedere l’iscrizione anche per entrambi gli asili nido, qualora ricorrano i presupposti, indicando il servizio prescelto: il bambino verrà collocato all’interno di entrambe le graduatorie secondo la posizione spettante e, qualora venga ammesso alla frequenza di uno dei due servizi (con precedenza su quello indicato come prima scelta), sarà automaticamente cancellato dalla graduatoria dell’altro.

Entrambi gli asili nido comunali prevedono la precedenza in primo luogo per i bambini già frequentanti nell’anno educativo corrente (per i quali deve comunque presentata la domanda di iscrizione), in secondo luogo ai bambini diversamente abili e ai bambini il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali. Per le restanti domande di iscrizione per l’asilo nido è prevista l’attribuzione di un punteggio secondo un’apposita scheda che dovrà essere compilata dai genitori/tutori contestualmente alla domanda, mentre per il “Progetto 1/6” fascia 1-2 anni la graduatoria sarà formulata in ordine di età, dal più grande al più piccolo.

Inoltre, trattandosi di servizi comunali, viene data precedenza ai bambini residenti nel comune di Orbetello.

L’amministrazione, volendo andare incontro alle famiglie, prevede rette ridotte per chi ha più di un figlio frequentante i servizi e riduzioni per situazioni di assenza prolungata per malattia, oltre a prevedere figure di sostegno per bambini con disabilità.

Come previsto dalla vigente normativa, sarà effettuata opportuna verifica rispetto alla regolarità vaccinale, requisito imprescindibile per la frequenza dei servizi educativi. La domanda di iscrizione, la restante modulistica ed il bando sono visionali e scaricabili dal sito del Comune di Orbetello, al link www.comune.orbetello.gr.it, nell’ “Area Famiglia”.

Le domande potranno essere presentate entro il 28 aprile 2025 esclusivamente tramite consegna all’Ufficio Protocollo o invio da un indirizzo Pec all’indirizzo Pec del Comune di Orbetello: protocollo@pec.comuneorbetello.it.