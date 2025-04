Il Coordinamento per la pace: “No al riarmo dell’Europa, bene opposizione dei 5 Stelle”

Grosseto. Il Coordinamento per la pace della provincia di Grosseto condivide “l’opposizione del Movimento 5 Stelle al riarmo dell’Europa”.

“Non condividiamo il sistema di guerra, debito e paura nel quale la leadership dell’Unione Europea vuole imprigionare i popoli europei, che ci renderebbe ancora più sottomessi alle oligarchie finanziarie e a insopportabili disuguaglianze – continua la nota del Coordinamento -.Sappiamo che la maggioranza dei cittadini è contro gli interessi dei signori della guerra e di chi domina tecnologia, algoritmi e soffoca la democrazia. La spesa per armi dell’Europa è già 4 volte superiore a quella della Russia ed ogni riarmo è assolutamente ingiustificato. L’Unione Europea dovrebbe aprire una rete di dialogo tra le parti in guerra e ricostruire un quadro di sicurezza per tutti, per poi avviare politiche di disarmo. La pace non è un argomento elettorale, che può appartenere ad un partito, ma una questione di vita o di morte”.

“Invitiamo tutti a dar vita ad azioni comuni anche nel territorio maremmano, perché la pace non è un evento di partito. E anche se la manifestazione del 5 aprile a Roma è un evento di partito, invitiamo tutti i maremmani che sono contro le guerre e il riarmo a partecipare – termina il comunicato –. Lo stesso invito verrà fatto nei confronti di tutte le iniziative che vanno nella stessa direzione di fare qualcosa per fermare il massacro in Ucraina e di tutti quei bambini a Gaza. L’obiettivo, però, resta sempre quello di fare tutti insieme qualcosa in quella direzione”.