Caso residenze, il Pd: “Atteggiamento del sindaco brutto caso etico e morale”

Follonica (Grosseto). “La decisione di Matteo Buoncristiani di secretare le risposte alle 15 domande dell’opposizione sul ‘residenza gate’ ha con tutta evidenza un doppio obiettivo: da una parte sottrarsi al giudizio della cittadinanza, che invece ha diritto a chiarimenti pubblici, dall’altra coprire l’evidente imbarazzo di una maggioranza che ha lasciato solo il primo cittadino, non esponendosi in difese o appoggi effettivamente impossibili da sostenere”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd di Follonica.

“La seduta consiliare di lunedì diventa così un modo per infittire la cortina fumogena dietro cui si è celato il sindaco sin dall’inizio di questa vicenda – continua la nota -. E invece abbiamo bisogno di chiarezza, la cittadinanza ha bisogno di chiarezza. Perché questa brutta storia non può essere sminuita o derubricata a svista o inciampo trascurabile. Ed ancor prima che vicenda politica o giudiziaria, vedremo nei prossimi giorni se gli sviluppi ci porteranno a una richiesta di dimissioni o ad un esposto in Procura, ha una pesante valenza etica e morale. Il primo cittadino, ogni primo cittadino, ha infatti il dovere di essere trasparente ed inattaccabile, di essere di esempio per i cittadini che gli hanno affidato il governo della cosa pubblica: come è possibile combattere l’evasione fiscale e chiedere di pagare le tasse, sempre che il centrodestra abbia davvero questo obiettivo, se per primi si sfugge alla giusta tassazione e per questo si violano le leggi? Come è possibile chiamare alla responsabilità personale i propri concittadini se per giustificarsi si accusano goffamente gli uffici comunali di non aver fatto i dovuti controlli, come se questo rendesse lecito l’illecito?”.

“Il passare dei giorni non ha diradato dubbi e sospetti, ma li ha infittiti, come ha fatto crescere in noi la fermezza nella condanna politica per comportamenti censurabili. E su tutto questo vorremmo sentire anche la voce dei partiti e dei consiglieri di maggioranza, che non possono continuare a tacere – termina il Pd –. Questa vicenda pesa su Follonica: già la Giunta è immobile… Chiarisca velocemente e riprenda (o forse inizi) a lavorare per la città”.