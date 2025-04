Sporco di unto in cucina e grasso sul pavimento: multato il titolare di un bar

Follonica (Grosseto). I Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di stanza a Livorno stanno conducendo campagne di controllo agli esercizi commerciali nel grossetano, in particolar modo quelli destinati alla produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari, con lo scopo di mantenere alti gli standard igienico-sanitari che queste attività sono tenute a mantenere, e così tutelare la salute dei consumatori.

Durante un’ispezione, il gestore di un bar di Follonica ha evidenziato gravi ed evidenti carenze igienico-sanitarie: in particolare, in cucina e nel deposito alimenti è stato trovato sporco pregresso e non rimosso da tempo, presenza diffusa di unto, grasso e scarti di precedenti lavorazioni sulla pavimentazione, in tutti gli impianti e sulle attrezzature.

Inoltre, all’interno di un frigo congelatore a pozzetto era riposta carne di vario tipo priva delle necessarie etichette di rintracciabilità.

Per questi motivi, i militari operanti hanno proceduto al sequestro cautelare degli alimenti ed elevato al titolare sanzioni amministrative pari a 1.500 euro.