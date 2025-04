Viabilità, Nuovo Orizzonte Civico: “Tagli alla Provincia di oltre 3 milioni, i parlamentari intervengano”

Grosseto. “Gli oltre tre milioni di euro di investimenti sulle strade che verranno a mancare alla Provincia di Grosseto sono un danno per tutto il territorio. Mi appello ai parlamentari maremmani affinché possano correggere quanto deciso dall’emendamento presentato dalla Lega alla legge di bilancio, che non andrà a creare problemi sulle manutenzioni solo alla nostra, ma a tutte le Province italiane, indipendentemente dalla loro guida, di centrodestra o di centrosinistra”.

Così il presidente della Commissione Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Grosseto, Alfiero Pieraccini, lancia un appello ai tre parlamentari grossetani.

“Non ne faccio una questione di colori politici – afferma Pieraccini -, ma credo che questi tagli siano dannosi per tutti. Bisogna capire se la Provincia è un ente su cui si crede, oppure no. Io sono convinto che per il nostro territorio l’ideale sarebbe il ritorno alle Province elettive e con le competenze del passato. Al di là di questo, però, ci sono delle attività che risultano imprescindibili e che spettano a questi enti anche adesso e le manutenzioni stradali sono una di queste. Già le risorse sono poche per garantire la sicurezza nelle nostre aree interne, se si tagliano la cosa diventa ancora più grave”.

Alfiero Pieraccini, che in Provincia è capogruppo di Nuovo Orizzonte Civico, allarga anche lo sguardo. “Se, come è vero, le risorse tagliate alle Province serviranno per il ponte sullo Stretto – afferma -, siamo davvero a dover fare una riflessione ancora più ampia, visto che, quanto a infrastrutture che avrebbero bisogno di un intervento urgente, c’è la Tirrenica di cui conosciamo bene la pericolosità a sud di Grosseto e che nel tratto di Capalbio resta l’unico punto di collegamento tra l’Andalusia e la punta della Calabria o tra Calais e, appunto, Villa San Giovanni, a non essere a quattro corsie. Credo che ci siano ben altre priorità che un ponte che, come nel passato, rischia di essere una voragine di soldi pubblici per concludersi con un nulla di fatto”.

La conclusione di Alfiero Pieraccini è netta: “Il mio appello va all’onorevole Fabrizio Rossi e alla senatrice Simona Petrucci, affinché dalla maggioranza aprano la discussione e possano far riflettere il Governo e portarlo ad una marcia indietro rispetto all’emendamento Lega, e all’onorevole Marco Simiani che, dall’opposizione, faccia squadra con i colleghi per restituire alle Province quanto necessario ed una loro dignità. Se ciò avvenisse non sarebbe un servizio reso al presidente Limatola del Pd o ad Alfiero Pieraccini di Noc, ma ai cittadini della provincia di Grosseto che, quotidianamente, transitano su strade che rischiano di diventare sempre meno sicure”.