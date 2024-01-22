Migliori gelaterie d’Italia: anche la Chiccheria nella guida del Gambero Rosso

È stata presentata oggi, martedì 22 gennaio, al Sigep di Rimini, la nuova edizione della guida delle gelaterie d’Italia del Gambero Rosso.
Nella guida, che premia le migliori gelaterie italiane, figura anche un locale maremmano: si tratta della Chiccheria di Marina di Grosseto, alla quale sono stati assegnati tre coni.
La Chiccheria rappresenta bene l’impresa dinamica, che si innova continuamente, senza dimenticare però la tradizione e puntando sempre sulla qualità delle materie prime che determinano, anche, l’eccezionalità del prodotto finale.
Per l’ottavo anno consecutivo, quindi, la gelateria maremmana riceve l’importante riconoscimento, confermandosi nell’elite delle gelaterie italiane.
1 commento
Tutto meritato complimenti i sapori sono speciali ed unici è veramente piacevole assaporare il vostro gelato tutta l estate
Grazie di esserci