Infermieristica, la Uil: “La Asl non ha pagato i docenti del corso di laurea”

“Dispiace veramente prendere atto che, pur a seguito di reiterate richieste e comunicazioni e-mail della scrivente organizzazione sindacale (il 24 settembre 2019 ed il 3 febbraio 2020), l’Azienda sanitaria Asl Toscana Sud Est non abbia ancora dato seguito alla corresponsione degli importi relativi alle docenze del corso di laurea In Infermieristica per l’anno accademico 2018-2019 (sono interessati infermieri dell’Azienda sanitaria, laureati ed abilitati che hanno prestato la loro opera e professionalità su commissione della stessa Ausl)”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la segreteria della UilFpl dell’Area vasta Toscana Sud Est Siena–Arezzo–Grosseto.

“Trattasi a tutti gli effetti della doverosa e non eludibile liquidazione del ‘lavorato’, cosa che non porta certo prestigio all’Azienda sanitaria Toscana Sud Est, dato che la mancata corresponsione degli importi spettanti ai lavoratori rappresenta un aspetto comportamentale inaccettabile, specie per un’azienda pubblica – termina il comunicato -. La scrivente organizzazione sindacale è costretta pertanto ad esporre pubblicamente una deprecabile situazione che, alla data odierna, vede l’inadempienza dell’Azienda sanitaria riguardo il pagamento del ‘lavorato’, che, al di là delle difficoltà oggettive, di cui devono farsi carico le Direzioni preposte, non può vedere come ‘vittime’ i lavoratori/lavoratrici che hanno espletato il loro dovere”.