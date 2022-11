“Spazio libero per menti libere” doppio appuntamento con eventi musicali e artistici dedicati ai giovani

Si chiama «Spazio libero per menti libere», nasce per mettere al centro i giovani talenti dedicando un doppio appuntamento dove fa da padrone il linguaggio universale per eccellenza: la musica.

Promosso da Rockland centro di produzione musicale Aps, con il patrocinio del Comune di Grosseto e il sostegno di centro commerciale Le Palme, Emporio solidale di Grosseto, Banca Tema, Farmacia Bartolozzi, Britelcom, Porto della Maremma, Pam, Innaga, Assicoop Toscana, Confesercenti Grosseto, Dental D, Errepi elaborazione dati, Mentor, Real dance academy FA e Claudio Reginali, «Spazio libero per menti libere» offre alle nuove generazioni un luogo dove potersi esprimere in piena libertà, ma anche dove trovare confronto e orientamento nel complesso mondo della musica, una realtà in continua evoluzione.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sala consiliare del Comune di Grosseto, alla presenza del presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti, del direttore di Rockland, Davide Braglia, del direttore dell’accademia Bass to Rock, Marco Caudai, del fondatore di Glory Street solution, Luigi Cirianni, e degli esponenti delle associazioni che hanno aderito al progetto.

Saranno due giornate ricche di appuntamenti e iniziative collaterali completamente gratuite, che si snoderanno tra sabato 3 e domenica 4 dicembre dalle 15 alle 19.30 a Grosseto, negli spazi interni del centro Rockland e nel piazzale centrale del centro commerciale Le Palme, luogo simbolo della città, che trova nuova spinta verso il rinnovamento, sentendo la responsabilità di essere stato il primo grande complesso moderno costruito per offrire e accogliere servizi e attività.

Le due location saranno teatro di una maratona di incontri a tema e performance di nuovi linguaggi musicali, intervallate da presentazioni di libri, flash mob per la promozione di progetti musicali di artisti emergenti come Pandem – cantautore che presenta la sua canzone sul bullismo “The Real Italian Ponch” con la partecipazione del Cosplay italiano ufficiale di Ponch, che indossa abiti e moto originali della serie televisiva degli anni ‘80 “The Chips”.

All’interno di Rockland si terranno attività laboratoriali, di ascolto e orientamento, showroom di aziende del settore, incontri professionali offerti dagli esperti di Glory Street Solution, etichetta di Orangle Records, satellite di Universal Music Italia che, nel territorio, rappresenta una realtà innovativa e coraggiosa. Nel piazzale, sarà allestita un’area espositiva a cura dell’Emporio solidale di Grosseto.

All’interno della galleria del centro commerciale Le Palme sarà possibile visitare, da sabato 3 dicembre, l’anteprima della Temporary exhibition “Arteria“, che vedrà nei giorni seguenti, fino a sabato 10 dicembre, un continuo aggiungersi di opere che andranno a costruire la mostra, promossa da giovani fotografi e artisti del territorio, coinvolti dall’Emporio solidale.

“Arteria” è un format di mostra collettiva di artisti che spaziano dalla fotografia, all’illustrazione, alla letteratura; prende luogo in periferia, in luoghi dimenticati e spopolati, in una forma virale e adattiva, scegliendo materiali e disposizioni secondo una filosofia site specific e racconta il corpo nelle sue diverse forme e manifestazioni nel sudore della musica, nell’anonimato delle strade, nella sensualità e simbologia del nudo. “Arteria” è concepita per provocare e affascinare, per creare una reazione al visitatore che è libero di portare a casa un frammento della mostra, con una semplice offerta. Inoltre, sarà possibile fare donazioni spontanee all’Emporio solidale. Sempre all’interno della galleria, l’associazione culturale Polis 2001, diretta dal regista Francesco Tarsi, presenta il libro di Giovanni Rossetti “Maremma fra cielo e terra”. Saranno presenti Rossetti e Tarsi e, per l’occasione, le visitatrici potranno partecipare alla mostra di miss Sorriso. Contemporaneamente saranno presentati gli spettacoli e i luoghi della primavera/estate 2023, con biglietti scontati per i visitatori. Infine, sarà presente l’Unione italiana ciechi e ipovedenti per offrire informazioni sull’associazione e mostrare il video “L’emozione di esistere”, spettacolo interpretato e ideato dagli utenti dell’associazione coordinati da Francesco Tarsi.

Sabato 3 dicembre, all’interno di Rockland, un team di produttori, manager tecnici, musicisti, social media manager e creativi di ogni età lavoreranno in perfetta sinergia per un obiettivo comune: aiutare l’artista a sprigionare il suo massimo potenziale e accompagnarlo verso un percorso discografico professionale. Per l’occasione, sarà presentato il progetto “Glory Street Solution”, caso inedito in tutta la Toscana, che ha sede nel centro Rockland. Un concept innovativo, un modo nuovo e originale di concepire il processo creativo e tecnico musicale. All’esterno, nel piazzale de Le Palme, sarà allestito il palco per l’Open mic, che dà la possibilità a tutti di avere uno spazio dove esprimersi in libertà in una maratona musicale. A seguire, il concerto “La musica di domani”, che porta in scena una selezione di artisti all’avanguardia, tra i migliori esponenti di quella che sarà la musica del futuro.

Il programma di domenica 4 dicembre ruota intorno a un evento di grande portata: il quarto raduno Nazionale dei bassisti “Bass to rock day”, organizzato dall’omonima accademia con sede a Grosseto e con oltre 20 filiali in tutta Italia che, con un team di esperti, affronterà tutti gli aspetti della filiera musicale e tutela del diritto d’autore. I giovani potranno ambire alla borsa di studio offerta dall’accademia attraverso The bass to rock contest. Negli spazi interni, inoltre sarà allestita un’esposizione delle migliori aziende del settore musicale e i giovani musicisti avranno la possibilità di provare gli strumenti con il responsabile dei marchi. In programma anche le presentazioni di libri pubblicati dalle principali major dell’editoria musicale, quali Dantone Edizioni, Hal Leonard, Volonté &co: «Modern bassics harmony» di Costantino Chirichiello, «Bring the pick» di Dell’Esto, Sferrazza e Silvestri, «Extreme bass slap» di Dino Fiorenza e «Primi bassi» di Fabio Testa. La serata culminerà con lo speciale concerto di Federico Malaman alle 22 al pub Isle of Skye di Grosseto. Ospite speciale Federico Malaman, uno dei più grandi talenti italiani del basso elettrico in circolazione e Youtuber leader nello strumento. Oltre ad essere uno straordinario bassista dalla tecnica molto evoluta, è anche ricercato contrabbassista e arrangiatore. Malaman si esibirà con una speciale formazione musicale composta da Jole Canelli (voce), Leonardo Marcucci (chitarra), Roberto Incordino (batteria) e Andrea Vanni (Pianoforte).

«Grazie all’impegno di Rockland – commentano l’assessore alla cultura Luca Agresti e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti – si è riusciti a dare vita a un punto di incontro aperto allo scambio, profondamente libero, pronto ad assorbire il talento e la creatività dei giovani che sono alla continua ricerca di luoghi in cui sentirsi finalmente protagonisti. ‘Spazio libero per menti libere” significa proprio questo: offrire la possibilità non solo di mettersi in mostra, ma anche e soprattutto di apprendere in che modo poter amplificare, promuovere e sviluppare il proprio talento».

«Come amministrazione siamo davvero fieri – dichiara il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di patrocinare questo vero e proprio cantiere di idee per consentire a chiunque voglia intraprendere questa avventura, di sapersi orientare nel difficile mondo della musica».

L’Accademia «Bass To Rock», capitanata da Marco Caudai, nasce nel 2006 e rappresenta uno dei fiori all’occhiello del centro Rockland. Ad oggi, il metodo di studio Bass to rock è adottato da circa 40 scuole in tutta Italia. L’accademia collabora e ha curato la pubblicazione di libri per tante major di editoria musicale. Marco Caudai, nei suoi 40 anni di carriera, ha collaborato in studio e live con Irene Grandi, Gino Paoli, Edoardo Bennato, Renato Zero e molti altri.