Via Fucini, sgomberato il palazzo abbandonato. Fermato un uomo, il sindaco: “Ripristinata legalità”

“Oggi la situazione del palazzo di via Fucini è arrivata ad una svolta: ha trovato attuazione l’ordine di sgombero da parte del Tribunale che ha autorizzato il curatore fallimentare all’utilizzo della forza pubblica per ripristinare l’ordine e successivamente chiudere gli accessi del palazzo”.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Questo l’ordine:

“Il Tribunale di Grosseto ordina a qualunque terzo occupi il complesso immobiliare di via Fucini n.33 di consegnare immediatamente tale bene, libero da persone o cose, al liquidatore giudiziario… E nomina l’Istituto vendite giudiziarie di Grosseto, quale coadiutore nelle operazioni di liberazioni dell’immobile ad oggi detenuto da terzi senza titolo opponibile alla procedura… Gli agenti della forza pubblica dovranno essere presenti…Sempre il liquidatore potrà effettuare gli ulteriori interventi richiesti“.

“Durante l’operazione l’immobile è stato trovato in uno stato di degrado massimo, con sporcizia, siringhe e rifiuti di ogni genere presenti ad ogni angolo – sottolinea il sindaco -. A dimorare illegalmente nell’edificio è stato trovato un soggetto privo documenti che è stato portato via per ulteriori controlli. La ditta curatrice ora provvederà a tamponare gli ingressi all’edificio tramite l’installazione di inferriate e con altri accorgimenti. Si tratta di un esempio virtuoso portato avanti da questa amministrazione che è riuscita a mettere in atto una collaborazione sinergica tra il Giudice dell’esecuzione, il Tribunale, l’Istituto vendite giudiziarie e l’amministratore del concordato preventivo con l’obiettivo di arrivare ad una convenzione da applicare per casi analoghi presenti in città e destinati purtroppo a protrarsi nel tempo a causa delle procedure legate ai fallimenti o altri tipi di vicende giudiziarie“.

“Un ringraziamento particolare va all’assessore Fausto Turbanti, che lavora incessantemente per garantire la sicurezza nelle zone più critiche della città – termina Vivarelli Colonna -. Ringrazio la Polizia municipale guidata dal Comandante Paolo Negrini e l’unità cinofila per il decisivo intervento”.