Nasce “Segnovero”: ecco il formaggio che sostiene le aziende del territorio

La Maremma è una terra a forte vocazione pastorale, in cui, nel tempo, la produzione del formaggio non ha influenzato solamente l’economia locale, ma anche la società, i modi di fare, le abitudini, i legami comunitari degli abitanti.

Da secoli, quando all’interno di una comunità territoriale, pastori, contadini o artigiani si trovavano in difficoltà per qualche motivo, tutti si attivavano nei loro confronti. Un modo non solo per dimostrare affetto verso conoscenti o concittadini, ma anche per salvaguardare il tessuto sociale e produttivo del luogo.

Recentemente, diverse decine di produttori sono stati abbandonati dai grandi produttori industriali, vedendosi negato il rinnovo del contratto, con conseguenze, di fatto, disastrose: avrebbero dovuto buttare tutto il latte prodotto, mettendo in ginocchio famiglie ed economia locale.

Il Caseificio di Sorano, senza alcuna certezza su cui fare affidamento e senza alcun tipo di aiuto o sovvenzione da parte di nessuno, ha deciso di “accogliere” il loro latte e trasformarlo in pecorino, dando così una speranza di ripartenza ad oltre venti attività pastorali ed agricole.

“Segnovero“, oltre ad essere un prodotto di estrema qualità, realizzato con materie prime freschissime, è la dimostrazione non solo di come dalla forza di volontà possano nascere proposte importanti a livello commerciale, ma soprattutto dell’impegno del Caseificio di Sorano nella salvaguardia e nella difesa della realtà contadina, di quei suoi valori che negli anni sono sempre stati tramandati di generazione in generazione e di cui non possiamo in alcun modo dimenticarci.