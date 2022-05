Lago dell’Accesa, Petri: “Il ponte è un’amara sorpresa per i primi turisti arrivati”

“Infuriano le polemiche sui social intorno al ‘Ponte sullo Stretto’, così è stata subito ribattezzata la struttura apparsa in questi giorni ai primi frequentatori del lago dell’Accesa“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Sandro Petri, dell’associazione culturale Textus.

“La funzione del ‘Ponte’ è quella di permettere l’accesso ad un’area del lago separata dal percorso principale da un canale largo, anzi stretto, 2 metri, ma la struttura realizzata è davvero ‘sovradimensionata’, come è stato evidenziato dai tanti frequentatori arrabbiati, al punto di apparire come la famosa ‘grande opera’ mai realizzata tra Sicilia e Calabria – continua la nota -. ‘Ci hanno tolto il nostro spazio di relax!’, testimonia una frequentatrice del lago. ‘Veniamo qui da anni, con tutta la famiglia, e proprio dove hanno messo la base di questo ponte ci godevamo la vista del lago, il pratino naturale, la sponda d’accesso. Ora è uno scempio, non so se ci torneremo più al Lago dell’Accesa’. ‘Non si vede più il lago’, ci dice un turista, ‘Veniamo dalla Lombardia, con il camper, e la nostra prima tappa in Maremma era il vialetto che porta alla sponda; vedere l’acqua durante la camminata ci faceva pregustare già il primo tuffo. Ora il lago non si vede più, è apparsa questa struttura gigantesca, ma a chi è venuta in mente?‘”.

“Ed effettivamente il dubbio nasce. Com’è possibile che a pochi metri dalla sponda del lago si possa erigere una struttura così impattante? Il lago dell’Accesa è premiato ogni anno dalle 5 vele di Legambiente, ma la nuova realizzazione sembrerebbe contraddire l’impegno di questi anni nella salvaguardia dell’ambiente. Stupisce anche la sua altezza rispetto al piano di campagna, che presuppone una rampa di accesso che creerà un ulteriore ingombro e impatto sul paesaggio. Il sindaco Marcello Giuntini prova a difendersi sui social, ma oltre al giudizio dei suoi concittadini, deve affrontare anche quello dei tanti i turisti che sognano di tornare al lago dell’Accesa dopo due anni di pandemia – termina il comunicato -. Il lago è da sempre un grande attrattore turistico, ma la realizzazione di questo ‘Ponte sullo Stretto’ potrebbe creare delle conseguenze anche alle tante attività ricettive che lavorano nel territorio. ‘Avete rovinato un paradiso’, così commenta una turista tedesca. ‘Amiamo Massa Marittima ed il suo lago, ma forse voi non lo amate quanto lo amiamo noi'”.