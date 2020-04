Emergenza Coronavirus: rinviato il ballottaggio a Follonica

Il ballottaggio di Follonica è stato rinviato nuovamente a causa dell’emergenza coronavirus.

La disposizione è contenuta nel decreto legge “Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020” emanato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

b) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;

c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020“, si legge nel decreto.