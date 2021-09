Verso le amministrative, Rifondazione Comunista: “Doppia candidatura di Lolini irrispettosa”

Il segretario di Rifondazione Comunista di Grosseto, Valerio Bennati, e il responsabile di Rifondazione Comunista di Castiglione, Graziano Poli, criticano la scelta di Mario Lolini di candidarsi come consigliere comunale nel capoluogo e nella località balneare.

“Infatti, la legge consente le candidature multiple, ma poi impedisce che si faccia parte di due consigli comunali – spiegano Bennati e Poli –. E’ molto probabile che Mario Lolini, candidato nella Lega, venga eletto nei due consigli comunali, grazie anche alla sua notorietà come deputato della Repubblica. A quel punto dovrà scegliere quale comunità abbandonare: si dimetterà dal consiglio comunale di Grosseto o da quello di Castiglione? Per onestà intellettuale e per rispetto verso gli elettori dovrebbe dirlo già adesso. Mettiamoci nei panni di un castiglionese o di un grossetano che darà la preferenza a Lolini e che poi lo vedrà subito abbandonare il consiglio comunale”.

“Evidentemente l’europarlamentare Susanna Ceccardi ha imposto un stile ‘Lega’: infatti l’anno scorso era candidata alla presidenza della Regione e, non appena venne eletta consigliera regionale, si dimise per tornare nel comodo seggio di Bruxelles. Che rispetto per i propri elettori. E parlando ancora di rispetto ci piacerebbe se Lolini, che è riconosciuto come persona mite e seria, ci dicesse cosa sta facendo alla rassegna organizzata da CasaPound nei dintorni di Grosseto. Sta forse insegnando ai camerati del XXI secolo il rispetto della Costituzione repubblicana, democratica e antifascista? Vogliamo proprio sforzarci di credere sia dovuta a questo la sua presenza – terminano Bennati e Poli –. Qui occorre mettere un argine a questa degenerazione della politica e a chi non riconosce il dovuto rispetto verso i propri elettori. Per questo invitiamo tutti coloro che si riconoscono in Rifondazione Comunista a votare, a Castiglione, la lista ‘Casiglione Futura’ a sostegno di Elena Nappi come sindaca, dando la preferenza a Walter Massetti. A Grosseto, invece, invitiamo a votare la lista ‘Grosseto Città Aperta’, per Leonardo Culicchi sindaco, dando la preferenza a Valerio Bennati, Maria Rosa Siciliano e Angelo Filippone”.