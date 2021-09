Verso le amministrative, la Lega “Mettiamo la faccia sui progetti, puntiamo ad essere il primo partito”

“La nostra campagna elettorale è improntata esclusivamente sulla condivisione e sul gruppo, non sugli individualismi, e preferiamo mettere la faccia sui progetti piuttosto che sui manifesti elettorali“.

Con queste parole Andrea Ulmi, consigliere regionale e segretario provinciale della Lega, annuncia la sua candidatura al Consiglio comunale di Capalbio e quella dell’onorevole e commissario regionale del Carroccio, Mario Lolini, al Consiglio comunale di Grosseto e di Castiglione della Pescaia.

“Sia io che Lolini ci siamo dimessi dal Consiglio comunale di Grosseto per motivi meramente burocratici – spiega Ulmi -. Per quanto riguarda la mia candidatura a Capalbio, ho preso questa decisione perchè i cittadini di questo comune hanno contribuito alla mia elezione al Consiglio regionale e voglio rendere al territorio quanto mi ha dato. Mi impegnerò per l’adeguamento della Tirrenica, così come ho fatto finora in Regione, e penso di essere un valore aggiunto per Capalbio. Cercherò di seguire i suggerimenti dei miei colleghi consiglieri del posto, così da offrire il miglior contributo a questa terra meravigliosa”.

“Dopo 25 anni di consiliatura ininterrotta a Grosseto, ho deciso di mettermi in gioco, anche su consiglio del segretario Matteo Salvini, in altre zone della provincia – sottolinea Lolini -. Fra l’altro, io e Ulmi siamo gli unici esponenti del Carroccio in Toscana, che ricoprono ruoli istituzionali, ad essersi candidati in luoghi differenti rispetto a quelli in cui finora abbiamo fatto politica. Per quanto mi riguarda, mi candido anche a Castiglione perchè sono certo che Cesario sia una risorsa importante per questo territorio e per le sue frazioni, in particolar modo Punta Ala, in cui puntiamo a valorizzare al massimo il porto. Darò il 100% per portare più voti possibili a Grosseto e a Castiglione e, in caso di doppia elezione, insieme ad Ulmi prenderemo una decisione in merito a dove svolgere il ruolo di consigliere. Ammetto comunque che una nuova esperienza nel Consiglio comunale castiglionese non mi dispiacerebbe”.

Infine, Ulmi analizza la campagna elettorale di Grosseto.

“Al momento, non c’è alcun accordo con il sindaco e con gli altri partiti della coalizione su chi potrà essere il vicesindaco in caso di rielezione di Vivarelli Colonna – sottolinea il segretario provinciale della Lega -. Le amministrative di Grosseto sono importanti perchè ci potrebbero permettere di continuare il lavoro che abbiamo svolto egregiamente per cinque anni. Come Lega rivendichiamo con orgoglio il fatto di essere il partito con più consiglieri comunali. Nella passata consiliatura abbiamo fatto in modo che le cose andassero sempre per il verso giusto, senza mai creare problemi. Puntiamo ovviamente ad essere il primo partito. Il nostro capogruppo sarà scelto in modo condiviso da tutti i nostri consiglieri e non in base al numero di voti ottenuti dai singoli candidati”.

Ecco i candidati della Lega al Consiglio comunale di Grosseto: