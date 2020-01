Serra: “In Emilia il Pd ha comprato voti”. La replica di Culicchi: “Grave offesa agli elettori”

Il segretario Pd di Grosseto, Leonardo Culicchi, risponde al consigliere comunale della Lega Paolo Serra, che oggi in consiglio comunale, in merito alle recenti elezioni regionali in Emilia Romagna, ha dichiarato: “Al Pd è andata bene per forza…siete al governo da 80 anni, sai quanta gente avrete comprato con i posti di lavoro?“

“Parole inaccettabili e offensive, un sfregio allo spirito democratico e una gravissima mancanza di rispetto agli elettori dell’Emilia Romagna – la dura risposta di Culicchi –, che hanno scelto il buongoverno del Pd contro la politica dell’odio e dell’arroganza. Evidentemente il panico da sconfitta comincia a dare segnali di sbandamento preoccupanti negli esponenti leghisti che sparlano a ruota libera e sanno solo offendere e denigrare. Se poi Serra ha le prove che il Pd ha comprato i voti vada in Procura“.

“Molto gravi anche le parole del presidente del consiglio comunale Cosimo Pacella, sempre della Lega, che ha clamorosamente negato la gravità delle dichiarazioni di Serra contro tutte le evidenze. Se questo è l’arbitro e garante dei lavori consiliari – conclude il segretario Pd –, dopo questo episodio grottesco dovrebbe perlomeno avere il pudore di dimettersi immediatamente dalla carica di presidente“.