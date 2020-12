Il Comune sta per varare il regolamento edilizio: “Strumento per rilanciare il settore”

Il Comune di Grosseto si doterà presto di un nuovo regolamento igienico edilizio, innovativo e flessibile, in grado di adattarsi alla normativa vigente in materia di edilizia.

Con l’intesa tra Governo, Regioni e Comuni del 2016 è stato approvato uno schema di regolamento edilizio, il cui scopo è quello di uniformare e semplificare tutti i regolamenti edilizi comunali in modo che essi abbiano una simile struttura, su tutto il territorio nazionale, tale da facilitarne così la consultazione.

In questo contesto di riforma del regolamento, l’amministrazione comunale ha colto l’opportunità per attuare un lavoro più completo. Il Comune, oltre all’attività di raccolta delle norme, ha voluto valutare e aggiornare tutte le disposizioni, eliminando quelle che avrebbero impedito al regolamento di risultare flessibile e adattabile all’evoluzione della normativa nazionale e regionale.

In questo senso i riferimenti normativi di rango superiore sono stati recepiti in maniera dinamica, in modo da attuare qualsiasi modifica futura senza bisogno di ulteriori interventi.

Altra novità è quella relativa al concetto di “doppia conformità“. Le norme regolamentari di rango locale riguardanti l’edilizia, saranno meno condizionanti che in passato, per l’introduzione di una norma specifica che consente il rispetto della semplice conformità al momento della presentazione dell’istanza: l’esigenza di duplice conformità (anche al momento della realizzazione dell’intervento) restando nei confronti della normativa edilizia di rango superiore.

Un ultimo elemento innovativo riguarda l’inserimento nel nuovo testo di tutte quelle disposizioni ancora non contemplate nel vecchio ordinamento, ma che comunque sono state adottate come prassi nel corso del tempo.

In un momento di particolare difficoltà del mondo imprenditoriale, tra cui il settore edilizio, questa iniziativa vuole essere un contributo di chiarezza e aggiornamento di uno strumento edilizio che può portare giovamento ai professionisti e andare incontro alle istanze dei cittadini.

“E’ importante tributare agli uffici comunali il giusto ringraziamento per il lavoro svolto – dichiara l’assessore con delega all’edilizia, Fabrizio Rossi –, che ha permesso di realizzare uno strumento per rilanciare l’edilizia grossetana. Un particolare plauso va fatto anche a Marco De Bianchi e a Luca Sozzi, oltre che alla consulta tecnica delle professioni. Il nuovo regolamento che sta per essere varato è formato da 102 articoli e l’ultima sua revisione risale addirittura al 1995″.

“Abbiamo cambiato la filosofia del regolamento perchè alcune norme erano obsolete – spiega Rossi –. Dopo aver riformato il regolamento delle insegne, adesso adottiamo anche questo nuovo provvedimento. L’Ufficio edilizia e l’Ufficio urbanistica hanno apportato un grande cambiamento, realizzando strumenti di facile utilizzo. Il nuovo regolamento edilizio, inoltre, dà meno vincoli e maggiore flessibilità; inoltre, abbiamo cercato di dare risposte anche nell’ambito della rigenerazione urbana“.

“Il lavoro per la redazione del nuovo regolamento edilizio è durato 8/10 mesi- aggiunge l’architetto Marco De Bianchi, dirigente dell’ufficio Urbanistica -. Abbiamo prima analizzato le problematiche della normativa vigente del regolamento edilizio, poi ci siamo confrontati con la consulta delle professioni tecniche e quindi abbiamo eliminato quelle norme presenti anche in altri regolamenti”.

Questi gli step che porteranno all’adozione del nuovo regolamento: dopo il passaggio in commissione, il nuovo regolamento passerà al vaglio del prossimo consiglio comunale. Una volta approvato, l’atto entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni sull’albo online.